Анатолию Кашпировскому спасли жизнь в Шымкенте

Фото: otyrar.kz

Известный психотерапевт Анатолий Кашпировский попал в больницу в Шымкенте. Врачи рассказали, как помогли звезде, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Otyrar.kz.

В городскую больницу №1 Кашпировский поступил с диагнозом язва желудка. Медики уверяют, что пациент потерял три литра крови.

"Пациент попал к нам в ноябре 2022 года, получил лечение и полностью выздоровел. Он находился в это время в Шымкенте. У него открылась язва", - сообщили врачи больницы.

Анатолий Кашпировский поблагодарил врачей за работу.

Известный экстрасенс часто приезжает в Толебийский район, где по его словам, находится его дом.