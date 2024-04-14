Анастасия Панасович стала бронзовой призёркой чемпионата Азии по женской борьбе

Представительница команды Казахстана по женской борьбе Анастасия Панасович завершила выступление на чемпионате Азии в Бишкеке (Кыргызстан) с бронзовой медалью, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.

Она показала третий результат в весовой категории до 72 килограммов.

В схватке за третье место Панасович одержала уверенную победу над Озодой Зарипбоевой, представляющей Узбекистан.

Отметим, что ранее сегодня на третью ступень поднялась Лаура Алмаганбетова (до 57 килограммов).