  • 14 Апреля, 20:55
  • BAIGENEWS

Анастасия Панасович стала бронзовой призёркой чемпионата Азии по женской борьбе

Сегодня, 19:32
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
olympic.kz Сегодня, 19:32
Сегодня, 19:32
152
Фото: olympic.kz

Представительница команды Казахстана по женской борьбе Анастасия Панасович завершила выступление на чемпионате Азии в Бишкеке (Кыргызстан) с бронзовой медалью, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.

Она показала третий результат в весовой категории до 72 килограммов.

В схватке за третье место Панасович одержала уверенную победу над Озодой Зарипбоевой, представляющей Узбекистан.

Отметим, что ранее сегодня на третью ступень поднялась Лаура Алмаганбетова (до 57 килограммов).

Самое читаемое

Наверх