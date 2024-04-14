Анастасия Панасович стала бронзовой призёркой чемпионата Азии по женской борьбе
Сегодня, 19:32
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Сегодня, 19:32Сегодня, 19:32
152Фото: olympic.kz
Представительница команды Казахстана по женской борьбе Анастасия Панасович завершила выступление на чемпионате Азии в Бишкеке (Кыргызстан) с бронзовой медалью, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.
Она показала третий результат в весовой категории до 72 килограммов.
В схватке за третье место Панасович одержала уверенную победу над Озодой Зарипбоевой, представляющей Узбекистан.
Отметим, что ранее сегодня на третью ступень поднялась Лаура Алмаганбетова (до 57 килограммов).
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