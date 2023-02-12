Аналог нейросети ChatGPT создадут крупнейшие компании Китая

Фото: pixabay.com

Крупнейшие технологические компании Китая, включая владельца AliExpress, планируют создать собственные аналоги нейросети ChatGPT, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на gazeta.ru.

Отмечается, что компании Alibaba Group Holding, Tencent Holdings, Baidu, NetEase и JD.com обнародовали планы о тестировании собственных продуктов в области нейросетей.

В Baidu сообщили, что планируют создание бота в стиле ChatGPT. В Alibaba отметили, что также проводят внутреннее тестирование бота, не раскрывая подробности. В Tencent заявили, что ведут исследования в области контента, генерируемого искусственным интеллектом. В JD.com рассказали, что планируют интегрировать часть технологий нейросетей в свои сервисы. NetEase экспериментирует с подобным контентом в образовательных целях.

Сооснователь Microsoft Билл Гейтс положительно оценил появление чат-бота с искусственным интеллектом ChatGPT. В интервью немецкой газете Handelsblatt он заверил, что подобная технология "изменит наш мир к лучшему".