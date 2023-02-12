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Лента новостей

pixabay.com Сегодня, 03:33
208
Сегодня, 03:33
208
Фото: pixabay.com

Аналог нейросети ChatGPT создадут крупнейшие компании Китая

Крупнейшие технологические компании Китая, включая владельца AliExpress, планируют создать собственные аналоги нейросети ChatGPT, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на gazeta.ru.

Отмечается, что компании Alibaba Group Holding, Tencent Holdings, Baidu, NetEase и JD.com обнародовали планы о тестировании собственных продуктов в области нейросетей.

В Baidu сообщили, что планируют создание бота в стиле ChatGPT. В Alibaba отметили, что также проводят внутреннее тестирование бота, не раскрывая подробности. В Tencent заявили, что ведут исследования в области контента, генерируемого искусственным интеллектом. В JD.com рассказали, что планируют интегрировать часть технологий нейросетей в свои сервисы. NetEase экспериментирует с подобным контентом в образовательных целях.

Сооснователь Microsoft Билл Гейтс положительно оценил появление чат-бота с искусственным интеллектом ChatGPT. В интервью немецкой газете Handelsblatt он заверил, что подобная технология "изменит наш мир к лучшему".

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#ChatGPT #искусственный интеллект #нейросеть #Китай
BaigeNews.kz
Сегодня, 03:33
208
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