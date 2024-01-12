Аналитики рассказали, как беспорядки в Эквадоре отразятся на Казахстане

Специалисты Первого кредитного бюро считают, что беспорядки в Эквадоре могут поспособствовать повышению цен на бананы в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.

"Эквадор – практически единственный поставщик бананов на местный рынок. Есть еще и Россия. Но она и сама импортирует бананы из Эквадора. Логистика устроена таким образом, что, прежде чем попасть в Казахстан, эквадорские бананы оказываются в российских портах на Черном море. Так вот, с началом беспорядков в Эквадоре российские импортеры получают от контрагентов предупреждения о перебоях в поставке бананов", - отмечают специалисты.

По мнению экспертов, цены на бананы в Казахстане в целом подвержены колебаниям.

"Но обычно эти колебания не выходят за пределы заданного диапазона. Исключительным в этом смысле выдался 2022 год. В марте цены взлетели на 27,6%, а в октябре – на 13,7%. К скачкам тогда привели нарушение логистики и общенациональная забастовка в Эквадоре. То есть нынешние события тоже могут повлиять на цены", - уверены аналитики.

Напомним, в Эквадоре начались беспорядки после побега из тюрьмы криминального авторитета. В стране ввели режим ЧП на 60 дней.