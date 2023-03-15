Американский боец сдаст свой паспорт в Казахстане

Боец смешанного стиля Джефф Монсон сдаст американский паспорт в посольстве США в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ТАСС.

"Посольство США в Москве не принимает, поэтому мне нужно будет ехать в Казахстан. Там в посольстве я отдам документы и американский паспорт. Я не могу больше представлять эту страну и ездить туда", - сказал Монсон.