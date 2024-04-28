Американская вакцина от рака проходит третью стадию испытаний

Сотрудники компании компания Moderna совместно с учеными другой фармацевтической компании MSD разработали вакцину от рецидива рака кожи (меланомы). В настоящее время она уже проходит третью стадию клинических испытаний. Это значит, что в скором времени, возможно, вакцина станет доступной для применения. Более того, "на подходе" вакцины и от других компаний из разных стран, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на HiNews.

мРНК вакцины оказались в центре внимания после начала пандемии Covid-19. Именно этот тип вакцин во всем мире стали применять, чтобы взять пандемию под контроль. В это же время все узнали и о существовании компании Moderna, которая в настоящее время занимается разработкой вакцин от рака.

Речь идет о вакцине, которая будет применяться уже после того, как пациент пройдет курс терапии. Первым человеком, который уже получил мРНК-вакцину, стал мужчина из Британии, 52-летний музыкант Стив Янг. Ранее ему удалили меланому второй стадии и сообщили, что вакцина является “лучшим шансом” недопустить возвращение болезни.

Новая вакцина получила название мРНК-4157, или V940. Она действует так же, как и вакцины от COVID. Напомним, что последние предоставляют клеткам организма набор программ, которые обучают их синтезировать определенные вирусные белки. Иммунная система в свою очередь обучается на этих белках распознавать и уничтожать вирус, как только он попадает в организм. Таким образом вакцина не дает болезни развиваться.

Вакцина же от рака несет в себе инструкции, которые “обучают” организм синтезировать 34 различных белка, присутствующие в раковых клетках, а точнее — в клетках именно меланомы. Таким образом иммунная система обучается реагировать на злокачественные клетки, чтобы уничтожать их. Причем, как сообщают ученые, программы для синтеза белков можно персонализировать для каждого пациента, и таким образом повысить эффективность.

Предыдущие исследования показали, что связка вакцины с препаратом приводит к снижению частоты рецидивов на 44%. Соответственно, снижается смертность через 18 месяцев после хирургического удаления меланомы.

Теперь этот результат должен быть подтвержден в ходе клинических испытаний. Все участники будут получать Кейтруду, однако никто из них, а также никто из наблюдающих за пациентами медиков, не будет знать кому ученые дают вакцину, а кому плацебо. Это позволит в итоге объективно оценить эффективность V940.