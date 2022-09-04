Площадь лесного пожара в Костанайской области увеличилась до 10 тысяч га

Фото: МЧС РК

Площадь лесного пожара в Костанайской области увеличилась почти до 10 тысяч гектаров. Обновленные данные предоставили в центральном аппарате МЧС РК, передаёт BaigeNews.kz.

По последней информации ведомства, до резервуаров огонь не дошел. Там эвакуированы более тысячи человек, в том числе из села Озерное. Жителей вывозят и из поселков Калинино и Лесное.

Эвакуированных людей разместили в школе поселка Аулиеколь, общежитии и спорткомплексе райцентра. Их обеспечили горячим питанием. Работают медики, психологи.

В поселке частично нет электроснабжения, наблюдаются перебои с мобильной связью и интернетом.

Акиматом Костанайской области прорабатывается вопрос объявления чрезвычайной ситуации местного масштаба.

Население может обратиться по номерам горячей линии: 8 7172 53 32 84 и 8 7142 50 36 24, а также 101 и 112.

Отметим, что аким Костанайской области и глава МЧС посетили эвакуационный пункт. Архимед Мухамбетов и Юрий Ильин ознакомились с условиями размещения людей. Глава региона поручил обеспечить жителей всем необходимым, в том числе горячим питанием и медицинским обслуживанием.

Напомним, природный пожар начался 2 сентября в 15:10 в 20 километрах от села Казанбасы, на территории Басаманского учреждения лесного хозяйства. Из-за ветра огонь распространился на хвойные насаждения соседнего лесного массива.

Президент дал поручение уделить приоритетное внимание обеспечению безопасности граждан и мерам по тушению пожаров.

Правительству поручено выделить необходимые средства для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

По информации МЧС РК, в Костанайскую область стягивают пожарных из соседних регионов.