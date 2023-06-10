Альтаева взяли под стражу на два месяца

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Экс-мажилисмена Нуржана Альтаева поместили под стражу сроком на два месяца, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прес-службу столичного суда.

"9 июня 2023 года специализированный межрайонный следственный суд города Астаны санкционировал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца в отношении подозреваемого Альтаева Н.", — сообщает пресс-служба специализированного межрайонного следственного суда Астаны.

Напомним, Нуржан Альтаев в разные годы занимал должности вице-министра сельского хозяйства, вице-министра труда и социальной защиты населения, был депутатом Мажилиса VI созыва.

В 2020 году он был исключен из партии "Nur Otan" за совершение действий, дискредитирующих партию и наносящих ущерб ее интересам, выразившимся в ряде публичных заявлений, в том числе о намерении создать новую политическую партию".

Альтаева подозревают в том, что с 2018 по 2019 годы, будучи вице-министром труда и социальной защиты населения РК, а также позже будучи мажилисменом он систематически получал взятки от председателя правления НПП "Атамекен". По версии следствия, в общей сложности, бывший мажилисмен получил 135 тысяч долларов.