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Был вице-министром и получал взятки: в Антикоре рассказали, в чём подозревают Альтаева
Антикоррупционной службой по результатам комплекса негласных мероприятий задержан бывший вице-министр Нуржан Альтаев. Его подозревают в совершении особо тяжкого коррупционного преступления, передаёт BaigeNews.kz.
"Альтаев подозревается в том, что в период с 2018 по 2019 годы, будучи вице-министром труда и социальной защиты населения РК, на систематической основе получал от председателя правления НПП "Атамекен" Мырзахметова денежные средства в размере 5 000 долларов ежемесячно в качестве взяток. В последующем Альтаев, занимая новую должность депутата мажилиса парламента РК, в период с 2019 по 2020 годы продолжил свою коррупционную деятельность по получению взяток от Мырзахметова. В общей сложности в качестве взяток им получено 135 000 долларов, что является особо крупным размером", - сообщили в Антикоре.
По данным ведомства, взятки предназначались "за содействие в получении государственного заказа по программе развития продуктивной занятости и массового предпринимательства "Еңбек", а также общее покровительство и лоббирование интересов Мырзахметова в курируемых Альтаевым сферах".
"Совершённое преступление подтверждается результатами негласных следственных действий, соответствующими документами, вещественными доказательствами, показаниями всех причастных лиц и другими материалами дела", - говорится в сообщении.
С учётом собранных доказательств по согласованию с органами прокуратуры действия Альтаева квалифицированы по статье 366 часть 4 УК РК.
Альтаев водворен в изолятор временного содержания департамента полиции Астаны. Решается вопрос по мере пресечения.
Согласно требованиям статьи 201 УПК РК, иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.
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