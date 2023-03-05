open menu
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • font size Размер текста

Лента новостей

  • Главная
  • Новости
  • Альпинисты совершат восхождение в память о погибших от землетрясений в Турции
aa.com.tr Сегодня, 09:47
214
Сегодня, 09:47
214
Фото: aa.com.tr

Альпинисты совершат восхождение в память о погибших от землетрясений в Турции

Группа турецких альпинистов совершит восхождение на гору Эрджиес в память о погибших в результате разрушительных землетрясений на юге и юго-востоке страны. Об этом сообщил агентству "Анадолу" Исмаил Йылмаз, представитель Управления по альпинизму провинции Кайсери, передаёт BaigeNews.kz.

Эрджиес — самая высокая гора центральной Анатолии.

Он отметил, что это уже 13-я по счету подобная экспедиция, и на этот раз её решили посвятить памяти жертв недавнего стихийного бедствия, затронувшего 11 провинций Турции.

По словам чиновника, изначально восхождение было запланировано на 11-12 февраля, но было отложено после землетрясения. Акция намечена на 11-12 марта.

Он рассказал, что многие альпинисты добровольно отправились в район землетрясения для участия в поисково-спасательных работах.

Организаторы ожидают, что в акции примут участие около 100 человек.

Как сообщает РИА Новости, число жертв землетрясений, произошедших 6 февраля на юго-востоке Турции, достигло почти 46 тысяч.

"Жертвами землетрясений стали 45 тысяч 968 человек, из них 4 тысячи 267 — это сирийцы", — заявил в субботу глава МВД Сулейман Сойлу на брифинге, транслировавшемся телеканалами.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#землетрясение в Турции #землетрясение #Альпинист
BaigeNews.kz
Сегодня, 09:47
214
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх