Альпинисты совершат восхождение в память о погибших от землетрясений в Турции

Фото: aa.com.tr

Группа турецких альпинистов совершит восхождение на гору Эрджиес в память о погибших в результате разрушительных землетрясений на юге и юго-востоке страны. Об этом сообщил агентству "Анадолу" Исмаил Йылмаз, представитель Управления по альпинизму провинции Кайсери, передаёт BaigeNews.kz.

Эрджиес — самая высокая гора центральной Анатолии.

Он отметил, что это уже 13-я по счету подобная экспедиция, и на этот раз её решили посвятить памяти жертв недавнего стихийного бедствия, затронувшего 11 провинций Турции.

По словам чиновника, изначально восхождение было запланировано на 11-12 февраля, но было отложено после землетрясения. Акция намечена на 11-12 марта.

Он рассказал, что многие альпинисты добровольно отправились в район землетрясения для участия в поисково-спасательных работах.

Организаторы ожидают, что в акции примут участие около 100 человек.

Как сообщает РИА Новости, число жертв землетрясений, произошедших 6 февраля на юго-востоке Турции, достигло почти 46 тысяч.