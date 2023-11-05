Almaty Food Fest-2023: Блюда из разных стран мира можно попробовать в Алматы

На площади Абая Алматы проходит международный гастрофестиваль. Событие собрало настоящих ценителей разнообразной кухни со всего мира. В числе посетителей не только алматинцы и гости города, но и фудблогеры из Катара, ОАЭ и Англии, а также туристы из Индии и Китая, передаёт BaigeNews.kz.





Как сообщили в пресс-службе акимата города, организаторами фестиваля выступили управление туризма Алматы и команда профессионалов, которые постарались создать незабываемую атмосферу праздника для всех гостей.





На фестивале можно попробовать блюда из разных стран мира: мексиканские, ливанские, американские, азиатские и казахские. Организаторы не забыли и про детей: для них организована специальная детская зона с аниматорами и ходулистами.

Здесь проходят кулинарные шоу и мастер-классы от шеф-поваров мирового уровня, соревнования барменов и бариста, а также ярмарка фермеров и ремесленников.

В завершение вечера планируются выступления артистов казахстанской эстрады.

Фото: Кайрат Конуспаев/t.me/almaty_akimat