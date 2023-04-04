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Алматы два года будет культурной и туристской столицей ШОС
Статус культурной и туристской столицы Шанхайской организации сотрудничества на 2023-2024 годы получил Алматы, передаёт BaigeNews.kz.
Вопрос о присвоении Алматы этого статуса рассматривался на совещании министров культуры стран-участниц ШОС, в котором принял участие и.о главы МКС Казахстана Асхат Оралов. На онлайн-встрече также присутствовали представители Индии, КНР, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана, России и Пакистана.
Делегаты и заместитель генерального секретаря ШОС Джанеш Кейн поддержали предложение о присвоении Алматы нового статуса.
"Я благодарю г-на Кейна и всех присутствующих за поддержку нашей инициативы. На сегодня нами уже разработан план, который предусматривает 14 мероприятий в Алматы. Это международные туристские и культурные фестивали, а также марафоны. Председательство Казахстана в ШОС также будет сопровождаться насыщенной культурной программой. На сегодня видна положительная динамика развития и укрепления сотрудничества со странами ШОС во всех сферах, туризм – не исключение", — заявил Асхат Оралов.
Напомним, что с июля 2023 года по июль 2024 года Казахстан будет председательствовать в ШОС.
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