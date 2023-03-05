Алматинцев снова предупредили о возможном ухудшении качества воздуха

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По проногозам "Казгидромета", неблагоприятные метеорологические условия 5 марта снова ожидаются только в одном городе Казахстана — Алматы, передаёт BaigeNews.kz .

Как и днём ранее, синоптики предполагают, что из-за погодных условий в мегаполисе в воскресенье возможно ухудшение качества воздуха. В остальных городах республики метеоусловия в этот день будут благоприятными.

Жителям Алматы специалисты рекомендуют сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения; детям и беременным женщинам отказаться от длительных прогулок; людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе, иметь при себе лекарственные препараты; ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.

Ранее синоптики Казгидромета сообщили о том, какая погода ожидает казахстанцев на выходных. Согласно прогнозу, на улице начнет теплеть, но осадки будут доставлять неприятности. Между тем, штормовая погода ожидается в большинстве регионов Казахстана.

На большей части территории страны ожидаются дождь, снег, усиление ветра. На севере, востоке, в центре республики — с низовой метелью. На юге страны – гроза. По Казахстану ожидаются туман и гололёд.