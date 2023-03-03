До плюс 24 градусов потеплеет в Казахстане - прогноз погоды на выходные

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Синоптики Казгидромета сообщили о том, какая погода ожидает казахстанцев на выходных. Согласно прогнозу, на улице начнет теплеть, но осадки будут доставлять неприятности, передаёт BaigeNews.kz.

"Весна начинается контрастной погодой. Атмосферными процессами на большей части территории Казахстана будет управлять обширный Северо-западный циклон с активными фронтальными разделами, которые станут причиной облачной погоды. Циклон начнёт смещаться с запада на восток, процесс будут сопровождать осадки в виде дождя и снега, гололёдные явления, порывистый ветер, в северных регионах с метелью. В южной половине республики ожидаются дожди, в горных районах ливни с грозами", - говорится в прогнозе.

Температурный режим будет контрастным: на западе термометры покажут ночью 0 - минус 10 градусов, днём 0 - плюс 11 градусов. На юго-западе ночами будет до трёх градусов тепла, днём плюс 7-15 градусов.

Повышение температур произойдёт на северо-западе и севере республики - ночью до 0 - минус 8 градусов, днём - до плюс трёх градусов.



В центре и на востоке Казахстана потеплеет ночами до 0 - минус 12 градусов, днём местами до плюс пяти градусов.

На юге, юго-востоке ночью основной фон составит от минус 5 до плюс 2 градусов, днём повышение до плюс 15-24 градусов.