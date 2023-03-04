Неблагоприятные метеоусловия в субботу пообещали в Алматы

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По проногозам "Казгидромета", неблагоприятные метеорологические условия 4 марта ожидаются лишь в одном городе Казахстана — Алматы, передаёт BaigeNews.kz .

Синоптики предполагают, что из-за погодных условий в мегаполисе в субботу возможно ухудшение качества воздуха.

В остальных городах республики метеоусловия в этот день будут благоприятными.

При неблагоприятных метеоусловиях специалисты рекомендуют сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения; детям и беременным женщинам отказаться от длительных прогулок; людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе, иметь при себе лекарственные препараты; ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.

Ранее синоптики Казгидромета сообщили о том, какая погода ожидает казахстанцев на выходных. Согласно прогнозу, на улице начнет теплеть, но осадки будут доставлять неприятности