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Штормовая погода ожидается в большинстве регионов Казахстана
"Казгидромет" объявил штормовое предупреждение на воскресенье в девяти регионах республики и Астане, передаёт BaigeNews.kz.
По прогнозам синоптиков, на большей части территории страны ожидаются дождь, снег, усиление ветра. На севере, востоке, в центре республики — с низовой метелью. На юге страны – гроза. По Казахстану ожидаются туман и гололёд.
В горных районах Жамбылской области ожидаются сильные осадки, днём в горах Туркестанской области — сильный дождь.
5 марта на западе, севере Западно-Казахстанской области ожидаются туман, гололед. Ветер юго-западный днем на западе, севере, востоке области порывы 15-20 метров в секунду. В Уральске ожидаются туман, гололёд, ветер юго-западный днем порывы 18 метров в секунду.
В горных районах Жамбылской области ожидаются сильные осадки: дождь и снег, ночью 6 марта на юге сильный дождь, в горных районах сильные дождь и снег. В горных районах области туман. Днём 5 марта на юге области гроза. Ветер юго-западный, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20, утром и днём 5, сутки 6 марта порывы 23-28 метров в секунду. В Таразе 5-6 марта ожидается ветер юго-западный, порывы 15-20, утром и днем временами 25 метров в секунду.
5 марта днём на большей части Акмолинской области ожидаются дождь и снег. На севере, западе, юге области ожидаются низовая метель, днём гололёд. Ветер южный, юго-западный на севере, западе области порывы 15-20 метров в секунду. В Кокшетау 5 марта днём ожидаются осадки (дождь, снег), низовая метель, гололёд. Ветер юго-западный, порывы 15-20 метров в секунду.
5 марта днём на большей части Северо-Казахстанской области ожидаются осадки (дождь, снег). На севере, западе, юге области ожидается низовая метель. На севере, западе области ожидается гололёд. Ветер юго-западный ночью на юго-западе области порывы 15-20 метров в секунду, днём на большей части области 15-20 метров в секунду, на юге области порывы 23 метров в секунду. В Петропавловске 5 марта днём ожидаются осадки (дождь, снег). Сутки 5 марта ожидаются низовая метель, гололед. Ветер юго-западный днем порывы 15-20 метров в секунду.
В Астане 5 марта днём ожидаются дождь, снег, гололёд.
Днём в Абайской области ожидаются осадки (дождь, снег). На севере, западе, в центре области низовая метель, гололёд. Ветер юго-восточный, днём на севере, западе, в центре области 15-20, порывы 25 метров в секунду.
5 марта на юге Карагандинской области ожидается туман. На юге, севере, востоке области ожидаются низовая метель, днём гололёд. Ветер юго-восточный днём на востоке области порывы 15-20 метров в секунду. В Караганде днём ожидается гололед.
На юге, востоке Улытауской области ожидаются низовая метель, днём гололёд. Ветер юго-восточный днём на юге, востоке области порывы 15-20 метров в секунду. В Жезказгане гололёд.
На севере Кызылординской области ожидаются туман, ночью и утром на западе, севере, в центре области гололед. В Кызылорде ночью и утром ожидается гололёд.
Днём 5 марта на западе, юге Павлодарской области ожидается низовая метель. Ветер юго-западный на юге области порывы 15-20 метров в секунду.
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