Алматинцев предупредили о съёмках фильма с пиротехникой, дымом и массовкой

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В Алматы проходят съёмки фильма с применением пиротехники, а также громких звуков, хлопков и большой массовки. Об этом сообщает пресс-служба городского акимата, передаёт BaigeNews.kz.

"С 9-го января и до начала февраля в городе Алматы на разных открытых локациях пройдут съёмки художественного фильма с применением дыма, пиротехнических средств, а также громких звуков и хлопков. Некоторые съёмки будут включать в себя сцены с большим количеством массовки", - говорится в сообщении.

В акимате уточнили, что съёмочная группа обязалась оповестить жителей близлежащих к съёмочным локациям домов за несколько дней до старта съёмок, а также использовать информационные знаки непосредственно на самих локациях.

"В этой связи просим жителей и гостей города с пониманием отнестись к съёмочному процессу", - обратились к горожанам в акимате.