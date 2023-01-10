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  • Алматинцев предупредили о съёмках фильма с пиротехникой, дымом и массовкой
pixabay.com Вчера, 15:35
421
Вчера, 15:35
421
Фото: pixabay.com

Алматинцев предупредили о съёмках фильма с пиротехникой, дымом и массовкой

В Алматы проходят съёмки фильма с применением пиротехники, а также громких звуков, хлопков и большой массовки. Об этом сообщает пресс-служба городского акимата, передаёт BaigeNews.kz

"С 9-го января и до начала февраля в городе Алматы на разных открытых локациях пройдут съёмки художественного фильма с применением дыма, пиротехнических средств, а также громких звуков и хлопков. Некоторые съёмки будут включать в себя сцены с большим количеством массовки", - говорится в сообщении. 

В акимате уточнили, что съёмочная группа обязалась оповестить жителей близлежащих к съёмочным локациям домов за несколько дней до старта съёмок, а также использовать информационные знаки непосредственно на самих локациях.

"В этой связи просим жителей и гостей города с пониманием отнестись к съёмочному процессу", - обратились к горожанам в акимате.

 

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#кино #пиротехника #взрыв #Алматы #шоу-бизнес
BaigeNews.kz
Вчера, 15:35
421
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