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рixabay Сегодня, 07:13
166
Сегодня, 07:13
166
Фото: рixabay

Алматинца оштрафовали за мат на борту самолета

Пассажир авиарейса Москва – Алматы выражался нецензурной бранью и оказал неповиновение полицейским, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

По прилету авиарейса сообщением Москва – Алматы в линейный отдел полиции обратился представитель авиакомпании Scat, с просьбой принять меры в отношении одного из пассажиров. По словам заявителя, мужчина во время полета вел себя неадекватно, выражался нецензурной бранью и не подчинялся требованиям экипажа.

При проверке транспортными полицейскими был установлен 35-летний житель Алматы. Он также оказал неповиновение законному требованию сотрудников ЛОП при доставлении в комнату полиции.

"В отношении правонарушителя составлены сразу три административных материала по статьям "Мелкое хулиганство",  "Нарушение правил поведения на воздушном судне", "Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника правоохранительного органа" и наложен штраф в размере 3 МРП. Материал по мелкому хулиганству и неповиновению направлен в Специализированный межрайонный административный суд Алматы для принятия процессуального решения", - сообщили в МВД.

Напомним, что с марта этого года за нецензурную брань в общественных местах (мелкое хулиганство) увеличен размер штрафа до 69 тысяч тенге и срок ареста – до 30 суток.

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#самолет #авиарейсы #штраф #мат
BaigeNews.kz
Сегодня, 07:13
166
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