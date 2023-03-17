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Алматинца оштрафовали за мат на борту самолета
Пассажир авиарейса Москва – Алматы выражался нецензурной бранью и оказал неповиновение полицейским, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
По прилету авиарейса сообщением Москва – Алматы в линейный отдел полиции обратился представитель авиакомпании Scat, с просьбой принять меры в отношении одного из пассажиров. По словам заявителя, мужчина во время полета вел себя неадекватно, выражался нецензурной бранью и не подчинялся требованиям экипажа.
При проверке транспортными полицейскими был установлен 35-летний житель Алматы. Он также оказал неповиновение законному требованию сотрудников ЛОП при доставлении в комнату полиции.
"В отношении правонарушителя составлены сразу три административных материала по статьям "Мелкое хулиганство", "Нарушение правил поведения на воздушном судне", "Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника правоохранительного органа" и наложен штраф в размере 3 МРП. Материал по мелкому хулиганству и неповиновению направлен в Специализированный межрайонный административный суд Алматы для принятия процессуального решения", - сообщили в МВД.
Напомним, что с марта этого года за нецензурную брань в общественных местах (мелкое хулиганство) увеличен размер штрафа до 69 тысяч тенге и срок ареста – до 30 суток.
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