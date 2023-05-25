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  • Алматинский пожарный обвинил руководство ДЧС в некомпетентности
instagram.com/arma_bez_obmana Сегодня, 15:26
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Сегодня, 15:26
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Фото: instagram.com/arma_bez_obmana

Алматинский пожарный обвинил руководство ДЧС в некомпетентности

Сотрудник алматинской пожарной части №8 Арман Омирбаев обвинил в некомпетентности своё начальство. Об этом он рассказал в видеообращении к президенту, опубликованном на его странице в Instagram, передаёт BaigeNews.kz.

Пожарный, проработавший в службе спасения семь лет, просит Касым-Жомарта Токаева обратить внимание на профессиональные навыки руководства Алматинского гарнизона.

"В Сети кто-то может выставлять меня за какого-то оппозиционера и так далее, нет. Я – простой парнишка, который пришёл долг Родине отдавать, который пришёл служить Родине, служить своему народу. (...) Но я не готов рисковать жизнью из-за начальствующего состава, который некомпетентен, который добился высот своих не за свои знания, а за свои деньги и связи", - заявил он. 

По словам Омирбаева, из-за некомпетентности руководства департамента по ЧС при тушении пожара на Медеу погиб его коллега, сотрудник пожарной части №7 Арслан Курманбеков. 

"В пример приведу моего коллегу, Арслана (Курманбекова – прим. Авт.), который погиб при тушении склона горы на Медеу. Погиб он из-за некомпетентности начальствующего состава. (…) Прошу вас произвести чистку в департаменте (ДЧС по г.Алматы – прим. Авт.), прошу министерство назначить компетентных людей. Если вы хотите, мы вам предоставим список этих людей, которые достойны быть начальником департамента, начальником управления. Мы готовы до конца идти ради спасения своего народа, но мы не готовы работать с такими начальниками, которые сейчас есть", - сказал он.

Видео: instagram.com/arma_bez_obmana
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Сегодня, 15:26
91
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