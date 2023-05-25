Алматинский пожарный обвинил руководство ДЧС в некомпетентности

Фото: instagram.com/arma_bez_obmana

Сотрудник алматинской пожарной части №8 Арман Омирбаев обвинил в некомпетентности своё начальство. Об этом он рассказал в видеообращении к президенту, опубликованном на его странице в Instagram, передаёт BaigeNews.kz.

Пожарный, проработавший в службе спасения семь лет, просит Касым-Жомарта Токаева обратить внимание на профессиональные навыки руководства Алматинского гарнизона.

"В Сети кто-то может выставлять меня за какого-то оппозиционера и так далее, нет. Я – простой парнишка, который пришёл долг Родине отдавать, который пришёл служить Родине, служить своему народу. (...) Но я не готов рисковать жизнью из-за начальствующего состава, который некомпетентен, который добился высот своих не за свои знания, а за свои деньги и связи", - заявил он.

По словам Омирбаева, из-за некомпетентности руководства департамента по ЧС при тушении пожара на Медеу погиб его коллега, сотрудник пожарной части №7 Арслан Курманбеков.