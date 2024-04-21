Алматинские волонтёры отправили в регионы 430 тонн гуманитарной помощи

На базе волонтерского фронт-офиса Алматы действует пункт сбора гуманитарной помощи. Подробнее о его работе на брифинге в СЦК рассказала руководитель офиса Багдат Анарбаева, передаёт BaigeNews.kz.

"Сегодня задействованы более 200 волонтеров, более 100 курсантов, а также около 30 крупных волонтерских организаций. На сегодняшний день собрано и направлено в регионы 430 тонн гуманитарной помощи. Продолжается работа по её сбору. Общаемся со всеми пострадавшими регионами, обновляем информацию по потребностям. Ранее волонтеры города посетили город Уральск, Атыраускую область. Крупные авиакомпании страны, предприниматели оказывают поддержку по транспортировке, доставке собранной помощи в регионы", — сказала Багдат Анарбаева.

Ранее сообщалось о том, что Национальная волонтёрская сеть запустила акцию по оказанию бесплатных юридических услуг.