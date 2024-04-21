Пострадавшие от паводков казахстанцы могут получить бесплатные услуги юриста

Национальная волонтёрская сеть запустила акцию по оказанию бесплатных юридических услуг. Об этом на брифинге в СЦК рассказала представитель организации Гульжамиля Камарова, передаёт BaigeNews.kz.

"Действует единый call-центр по номеру 708 706 42 42, по которому мы принимаем сообщения от всех граждан, в т.ч. от пострадавших от паводков, т.к. мы сейчас запустили акцию по оказанию бесплатных юридических услуг. Каждый, кто нуждается в подобной консультации, может обратиться по данному номеру", — сказала Гульжамиля Камарова.

В целом по республике на данный момент задействовано свыше 43 тысяч волонтёров и добровольцев среди местных жителей. В штабах по сбору и сортировке гуманитарной помощи, которые действуют в 16 регионах республики, собрано с начала паводков по сегодняшний день более чем 6 600 тонн гуманитарной помощи, из которых 4 тысячи тонн уже отправлено в пострадавшие регионы.

Волонтёры продолжают оказывать помощь в тесном сотрудничестве с местными исполнительными органами, ДЧС. Они также помогают наполнять мешки инертными материалами, откачивать воду из домов, организовывать горячее питание для эвакуированного населения, сотрудников спасательных служб, военнослужащих, организация досуга в эвакуационных пунктах для детей.