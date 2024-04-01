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Алматинские пожарные спасли 9 человек

Сегодня, 01:45
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ДЧС Алматы Сегодня, 01:45
Сегодня, 01:45
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Фото: ДЧС Алматы

В Турксибском районе Алматы произошел пожар на первом этаже 3-х этажного многоквартирного жилого дома, передает BaigeNews.kz со ссылкой на телеграм-канал ДЧС Алматы.

По прибытию на место вызова, принятыми мерами пожарных, по лестничному маршу эвакуированы 5 граждан. С помощью трехколенной лестницы со 2 этажа спасены три жителя.

Командир отделения СПЧ-4 Фархат Ушуров спас с горящей квартиры мужчину – инвалида 1 группы.

Пожар ликвидирован 08:47. Площадь пожара 25 кв.м.

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