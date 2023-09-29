Алматинские чиновники создавали проволочки для инвесторов

Прокуроры Алматы выявили, что работа со стороны уполномоченных органов с инвесторами организована не на должном уровне, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на надзорный орган.

Нарушение прав инвесторов выявили алматинские прокуроры. Так, к примеру, управление городского планирования и урбанистики Алматы незаконно отказало ТОО "AMА" и ТОО "OD" в выдаче архитектурно-планировочных заданий для проектов, включающих строительство автоцентра и рекреационного комплекса. Прокуроры добились отмены незаконных отказов. Сейчас инвесторам предоставлены необходимые разрешительные документы.

Акимат незаконно затягивал рассмотрение запроса на предоставление земельного участка для лечебно-оздоровительного комплекса. После вмешательства прокуроров запрос инвестора был удовлетворён, и ему предоставили земельный участок.

На сегодня прокуратурой были разрешены проблемы четырёх инвесторов, которые реализуют инвестиционные проекты на 18 миллиардов тенге.