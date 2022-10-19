Алматинская область может стать основным поставщиком продукции стройиндустрии для всей страны - Токаев

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Алматинская область может стать основным поставщиком продукции стройиндустрии для всей страны. Об этом президент Казахстана заявил на встрече с общественностью во время рабочего визита в Алматинскую область, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Президент отметил, что доля обрабатывающей промышленности в регионе одна из самых высоких в стране и составляет 90 процентов. Алматинская область лидирует по производству продуктов питания, напитков, бумажных изделий, пластиковых труб и других товаров, используемых в производственно-хозяйственных целях.

"Здесь базируются крупные предприятия, такие как "ФудМастер", "Данон", "Адал", "Райымбек Агро", "Хамле", "Галанс Боттлерз", "Кока Кола", "Кнауф Гипс Капшагай". Их продукция уже стала узнаваемым и востребованным казахстанским брендом. Производя более 70 видов стройматериалов, регион может стать основным поставщиком продукции стройиндустрии для всей страны. На сегодняшний день в области функционируют две индустриальные зоны и ещё две зоны на стадии создания. Кроме того, для размещения перспективных проектов на территории города-спутника Gate City, возводимого между Алматы и городом Қонаев, будет открыта специальная экономическая зона. Следует активизировать эту работу", - сказал президент.

Токаев также сообщил о перебазировании в Казахстан более 50 международных компаний из России. По мнению Главы государства, их не стоит размещать только в крупных городах, нужно рассмотреть вопрос строительства производств в области.

"Концентрировать их все в крупных городах непродуктивно. Акимату нужно проработать размещение таких производств рядом с Алматы по периметру БАКАД, что существенно поможет экономике области. Обсудите этот вопрос с Правительством и компаниями. Областной центр должен стать "контрмагнитом" по отношению к Алматы. Мы должны создавать все условия для открытия инвесторами новых производств, в том числе осуществляющих релокацию из других стран. Данный вопрос нужно отрабатывать уже сейчас с целью беспрепятственного и бесперебойного товарообмена с зарубежными партнерами. В регионе работает ряд крупных предприятий-экспортёров, от которых поступают основные налоговые сборы. Нужно помочь им в расширении производств через предоставление мер государственной поддержки. Министерствам национальной экономики и финансов представить предложения в месячный срок", - сказал Токаев.

По словам президента, у Алматинской области большой потенциал для развития энергетической отрасли. На текущем этапе в регионе реализуются ряд проектов в сфере энергетики. Речь идёт о ветровой электростанции в Шелекском коридоре, строительстве малой ГЭС в Райымбекском районе и Бартогайской ГЭС в Енбекшиказахском районе и других проектах.