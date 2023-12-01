Алматинская область лидирует по объёму аграрного производства

Сегодня ​Алматинская область занимает одно из ведущих мест в производстве овощей, фруктов, картофеля, кукурузы, сои и риса. Также регион лидирует в производстве мяса, молока, яиц и в разведении мелкого и крупного рогатого скота, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Аким Алматинской области Марат Султангазиев в ходе брифинга в СЦК сообщил, что регион занимает третье место по производству овощей и фруктов, внося 9,6% в общий объём производства.

​"В настоящее время ведётся активная работа по обеспечению продовольственной безопасности региона. Постепенно увеличиваются посевные площади, и в текущем году общая площадь достигла 457,4 тысяч гектаров, превышая предыдущий год на 3,1 тысячи гектаров", - уточнил глава региона.

Отмечено, что особое внимание уделяется расширению количества тепличных комплексов и хранилищ для овощей. В настоящее время в регионе насчитывается 55 теплиц общей площадью 85 гектаров.

​В ходе выступления аким подчеркнул, что Алматинская область занимает лидирующие позиции в производстве мяса, молока, яиц, а также в разведении мелкого и крупного рогатого скота. В области функционируют семь птицефабрик, специализирующихся на производстве мяса, которые производят 90 тысяч тонн продукции, что составляет треть всего объема в республике.