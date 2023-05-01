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скриншот с видео Сегодня, 13:13
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Сегодня, 13:13
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Фото: скриншот с видео

Алматинец снял на видео молнию, попавшую в телебашню Коктобе

Молния ударила в телебашню Коктобе в Алматы. Момент удара запечатлела камера видеорегистратора на автомобиле одного из жителей мегаполиса, передаёт BaigeNews.kz.

Завораживающие кадры попали в Сеть. Уточняется, что видео было снято 30 апреля. Сначала на пике башни появился разряд, а затем туда попала молния.

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Сегодня, 13:13
85
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