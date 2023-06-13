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fin-plan.org Сегодня, 12:49
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Сегодня, 12:49
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Фото: fin-plan.org

Алматинец незаконно зарабатывал на криптовалюте - АФМ

В Алматы сотрудники Агентства по финансовому мониторингу пресекли незаконную предпринимательскую деятельность в сфере оборота цифровых активов, передает BaigeNews.kz

Житель города с 2019 по 2022 год занимался обменом криптовалюты, тем самым осуществлял незаконный оборот необеспеченных цифровых активов, с извлечением доходов в крупном размере.

"В ходе следствия было выявлено, что интернет-ресурс предоставлял услуги по покупке и продаже различной криптовалюты, без регистрации и без лицензии на предоставление финансовых услуг. Сумма поступивших денежных средств на криптокошелек "Binanсe" составила почти 693 тысяч долларов или около 310 миллионов тенге, а совокупный годовой доход за 2020-2021 годы по ИП составил почти 94 миллиона тенге", - сообщили в АФМ.

Суд признал виновным индивидуального предпринимателя и назначил наказание в виде штрафа.

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Сегодня, 12:49
312
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