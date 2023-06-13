Алматинец незаконно зарабатывал на криптовалюте - АФМ

В Алматы сотрудники Агентства по финансовому мониторингу пресекли незаконную предпринимательскую деятельность в сфере оборота цифровых активов, передает BaigeNews.kz.

Житель города с 2019 по 2022 год занимался обменом криптовалюты, тем самым осуществлял незаконный оборот необеспеченных цифровых активов, с извлечением доходов в крупном размере.

"В ходе следствия было выявлено, что интернет-ресурс предоставлял услуги по покупке и продаже различной криптовалюты, без регистрации и без лицензии на предоставление финансовых услуг. Сумма поступивших денежных средств на криптокошелек "Binanсe" составила почти 693 тысяч долларов или около 310 миллионов тенге, а совокупный годовой доход за 2020-2021 годы по ИП составил почти 94 миллиона тенге", - сообщили в АФМ.