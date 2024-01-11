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Аллею из 80 весёлых снеговиков создали в Карагандинской области

Сегодня, 18:03
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пресс-служба акимата Карагандинской области Сегодня, 18:03
Сегодня, 18:03
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Фото: пресс-служба акимата Карагандинской области

В Сарани прошёл конкурс на лучшего снеговика. В нём участвовали около 250 человек. Благодаря их усилиям на стадионе "Сункар" появилась аллея из 80 весёлых снеговиков, передаёт BaigeNews.kz.

Конкурс провели в городе впервые и посвятили 70-летию Сарани.

Планировалось учредить места для победителей, но видя, как все стараются, в акимате решили раздать всем участникам сладости и напоить горячим чаем. 

Особую активность в конкурсе проявили учащиеся общеобразовательной школы №2. Они слепили 10 снеговиков.

От школы в конкурсе участвовали 15 старшеклассников и педагоги.

"Многие уже и забыли, как лепить снеговиков, а это очень интересный и полезный для здоровья процесс. Мы дружно и весело взялись за работу и слепили 10 снеговиков. Каждый из них уникален и по-своему красив. Совместная работа с педагогами объединила нас в творческий коллектив. Хотим поблагодарить организаторов конкурса. Именно вместе мы сможем сделать наш город красивым!" – считают президент школьного парламента ОШ №2 Егор Башта и лидер школьного комитета "Жас ұлан" Лазиз Авазхонов.

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