Аллею из 80 весёлых снеговиков создали в Карагандинской области

В Сарани прошёл конкурс на лучшего снеговика. В нём участвовали около 250 человек. Благодаря их усилиям на стадионе "Сункар" появилась аллея из 80 весёлых снеговиков, передаёт BaigeNews.kz.

Конкурс провели в городе впервые и посвятили 70-летию Сарани.

Планировалось учредить места для победителей, но видя, как все стараются, в акимате решили раздать всем участникам сладости и напоить горячим чаем.

Особую активность в конкурсе проявили учащиеся общеобразовательной школы №2. Они слепили 10 снеговиков.

От школы в конкурсе участвовали 15 старшеклассников и педагоги.