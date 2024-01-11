Аллею из 80 весёлых снеговиков создали в Карагандинской области
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В Сарани прошёл конкурс на лучшего снеговика. В нём участвовали около 250 человек. Благодаря их усилиям на стадионе "Сункар" появилась аллея из 80 весёлых снеговиков, передаёт BaigeNews.kz.
Конкурс провели в городе впервые и посвятили 70-летию Сарани.
Планировалось учредить места для победителей, но видя, как все стараются, в акимате решили раздать всем участникам сладости и напоить горячим чаем.
Особую активность в конкурсе проявили учащиеся общеобразовательной школы №2. Они слепили 10 снеговиков.
От школы в конкурсе участвовали 15 старшеклассников и педагоги.
"Многие уже и забыли, как лепить снеговиков, а это очень интересный и полезный для здоровья процесс. Мы дружно и весело взялись за работу и слепили 10 снеговиков. Каждый из них уникален и по-своему красив. Совместная работа с педагогами объединила нас в творческий коллектив. Хотим поблагодарить организаторов конкурса. Именно вместе мы сможем сделать наш город красивым!" – считают президент школьного парламента ОШ №2 Егор Башта и лидер школьного комитета "Жас ұлан" Лазиз Авазхонов.