Алкоголь подпольно производили в Костанайской области

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Подпольный цех по производству алкоголя выявили в Костанайской области. Изъята продукция на сумму более семи миллионов тенге, передаёт BaigeNews.kz

"Установлена и пресечена деятельность подпольного цеха по производству алкогольной продукции без УКМ. В ходе обыска изъята готовая водочная продукция - более шести тысяч бутылок, 200 литров спирта, крышки с дозатором, шланги, спиртомер", - сообщили в ведомстве.

Расследование продолжается, иная информация в интересах следствия в порядке статьи 201 УПК РК разглашению не подлежит.