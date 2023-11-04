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  • BAIGENEWS

Алихан Смаилов прибыл в Китай

Вчера, 08:03
АВТОР
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t.me/KZgovernment Вчера, 08:03
Вчера, 08:03
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Фото: t.me/KZgovernment

По поручению главы государства премьер-министр страны Алихан Смаилов прибыл с рабочим визитом в Китайскую Народную Республику,  передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в пресс-службе Правительства РК, в ходе переговоров Алихана Смаилова с премьером государственного совета КНР Ли Цяном планируется обсуждение широкого круга вопросов торгово-экономического сотрудничества.

В Шанхае премьер-министр также примет участие в открытии 6-й Китайской международной импортной выставки и совместно с главами делегаций других стран ознакомится с представленными на ней национальными павильонами.

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