Алихан Смаилов представил коллективам пяти министерств новых руководителей

Фото: primeminister.kz

Премьер-министр Алихан Смаилов представил новых руководителей коллективам министерств индустрии и инфраструктурного развития, экологии и природных ресурсов, юстиции, просвещения, культуры и спорта, передает BaigeNews.kz.

Представляя Марата Карабаева коллективу министерства индустрии и инфраструктурного развития, глава правительства отметил, что он имеет большой опыт работы в сферах новых технологий, индустрии и инновационного развития. Зарекомендовал себя как высококвалифицированный специалист, способный мобилизовать необходимые ресурсы для достижения поставленных целей.

"Главой государства обозначены важные задачи по стимулированию темпов роста обрабатывающей промышленности и выпуска продукции высоких переделов, а также развитию базовых отраслей индустрии, логистического потенциала и транспортной инфраструктуры", — сказал Смаилов.

При этом он добавил, что особое внимание необходимо уделить развитию геологической отрасли и привлечению инвестиций в разведку и добычу полезных ископаемых.

Представив коллективу министерства экологии и природных ресурсов Зульфию Сулейменову, премьер-министр подчеркнул, что ведомству нужно активизировать работу по решению застарелых экологических вопросов, в том числе касающихся Аральского моря и Семипалатинского региона, а также по достижению задач в части управления водными ресурсами и бережного отношения к природе и животному миру.

"Необходимо добиваться поэтапного снижения выбросов крупных предприятий и стимулировать их ко внедрению соответствующих новых технологий, так как от этого напрямую зависит здоровье наших граждан", — сказал глава правительства.

На встрече с коллективом министерства юстиции премьер-министр отметил, что новому руководителю Азамату Ескараеву и сотрудникам ведомства нужно обеспечить разработку подзаконных актов по всем принятым недавно законам и должную межведомственную координацию в этом вопросе.

Кроме того, по его словам, требуется повысить качество экспертизы нормативно-правовых актов, активнее взаимодействовать с экспертным сообществом в целом и продолжить работу по формированию новой законодательной базы в форме "модельных" законов.

"Президент страны ставит задачу по ускорению процесса принятия решений на всех уровнях госуправления. Именно такой подход позволит оперативно проводить необходимые социальные и экономические реформы", — сказал Алихан Смаилов.

Обозначая приоритетные задачи перед министром просвещения Гани Бейсембаевым, премьер акцентировал внимание на необходимости качественной реализации нацпроекта "Комфортная школа", обеспечения безопасности учебных заведений, внедрения передовых методик преподавания и цифровизации отрасли.

При этом, по его словам, нужно и далее поступательно развивать систему дошкольного и внешкольного, профессионального образования.

"Именно на начальных этапах образования закладываются основы человеческого капитала и дальнейшего развития нашего государства в целом. Сфере образования со стороны Правительства уделяется большое внимание: учителям повышаются зарплаты, открываются новые школы и детские сады, внедряются современные форматы обучения. Мы продолжим планомерно рассматривать и принимать решения по всем проблемным вопросам отрасли", — подчеркнул Смаилов, поблагодарив экс-министра Асхата Аймагамбетова за проделанную работу.

Представив коллективу министерства культуры и спорта нового руководителя Асхата Оралова, глава правительства подчеркнул, что в числе приоритетных задач ведомства – сохранение и популяризация историко-культурного наследия Казахстана, повышение авторитета республики на международной арене, а также изменение подходов к развитию спорта.