Алихан Смаилов получил новую должность

Указом Главы государства Алихан Смаилов назначен председателем Высшей аудиторской палаты Республики Казахстан, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Смаилов родом из Алматы. Он окончил Казахский национальный университет имени аль-Фараби, Казахстанский институт менеджмента, экономики и прогнозирования при Президенте РК. Неоднократно был председателем Агентства РК по статистике и вице-министром финансов, а также вице-министром иностранных дел, президентом нацхолдинга "Казагро", министром финансов, помощником Президента РК, премьер-министром республики.