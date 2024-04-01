Алихан Смаилов получил новую должность
Сегодня, 15:09
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Сегодня, 15:09Сегодня, 15:09
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Указом Главы государства Алихан Смаилов назначен председателем Высшей аудиторской палаты Республики Казахстан, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
Смаилов родом из Алматы. Он окончил Казахский национальный университет имени аль-Фараби, Казахстанский институт менеджмента, экономики и прогнозирования при Президенте РК. Неоднократно был председателем Агентства РК по статистике и вице-министром финансов, а также вице-министром иностранных дел, президентом нацхолдинга "Казагро", министром финансов, помощником Президента РК, премьер-министром республики.
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