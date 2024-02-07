Алиев побеждает на выборах в Азербайджане - exit-poll

В Азербайджане состоялись внеочередные президентские выборы. По результатам экзит-пола, проведённого совместно Лигой защиты трудовых прав граждан и американской организацией Oracle Advisory Group, Ильхам Алиев лидирует с 93,9 процента голосов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ВВС.

На втором месте депутат парламента и самовыдвиженец Захид Орудж с 1,8 процента.