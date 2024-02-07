Алиев побеждает на выборах в Азербайджане - exit-poll
Сегодня, 22:59
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Сегодня, 22:59Сегодня, 22:59
94Фото: president.az
В Азербайджане состоялись внеочередные президентские выборы. По результатам экзит-пола, проведённого совместно Лигой защиты трудовых прав граждан и американской организацией Oracle Advisory Group, Ильхам Алиев лидирует с 93,9 процента голосов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ВВС.
На втором месте депутат парламента и самовыдвиженец Захид Орудж с 1,8 процента.
Эксперты Oracle Advisory Group опросили в общей сложности более 63 тысяч человек на пяти тысячах избирательных участков по всей стране, включая Карабах, где выборы проходили впервые в истории Азербайджана.
Они также отметили, что активность избирателей на нынешних выборах была выше, чем на предыдущих.
На пост главы государства претендовало семь кандидатов, включая действующего президента, который выдвигается на этот пост в пятый раз.
Алиев правит в Азербайджане с октября 2003 года.
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