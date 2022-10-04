Александр Бублик стартовал с победы на Astana Open

Фото: ktf.kz

Лидер мужской сборной Казахстана по теннису Александр Бублик одержал победу в матче первого круга на турнире ATP 500 Astana Open, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ФТК.

Казахстанец нанес второе поражение в карьере нидерландцу Таллону Грикспору (54-е место в рейтинге ATP). Матч завершился со счётом 6:0, 4:6. 6:3.

На счету Бублика 15 эйсов и пять реализованных брейк-пойнтов из девяти.

Во втором круге турнира казахстанец сыграет с поляком Хубертом Хуркачем.

Сенсация произошла в матче с участием первой ракетки мира испанца Карлоса Алькараса. Спортсмен не справился с 66-м номером рейтинга планеты Давидом Гоффином ("лаки лузер") из Бельгии, уступив со счетом 5:7, 3:6.

Алькарас проиграл матч, не взяв в нём ни сета, впервые в текущем сезоне. Гоффин же в третий раз в карьере победил №1 рейтинга (ранее дважды обыгрывал Рафаэля Надаля). Во втором раунде соревнований Astana Open 31-летний бельгиец сразится с французом Адрианом Маннарино.