Лента новостей
- Заморозки в южных регионах Казахстана прогнозируют синоптики 21:50 106
- Появилось видео выдворения драчунов из России за границу Казахстана 21:37 215
- Александр Бублик стартовал с победы на Astana Open 21:03 156
- Задержаны сельчане, напавшие на прокурора в Туркестанской области 20:32 181
- Книгу "Ахмет Байтурсынулы. Избранные произведения" презентовали в Париже 20:11 185
- Самрук-Қазына и Татнефть договорились о сотрудничестве при добыче и переработке ископаемых Казахстана 19:30 331
- Просим оказать военную помощь — в ОДКБ отреагировали на документ, распространяемый в соцсетях 19:02 513
- Выбран окончательный вариант строительства дороги Алматы - Иссык-Куль 18:34 444
- Казахстанские бизнесмены ведут переговоры с Toyota об открытии производства авто 18:14 532
- Море вышло из берегов и затопило 10 машин в Атырауской области 17:37 750
- Уникальные номера типа ИИН предлагают присваивать объектам в Казахстане 17:19 304
- Директора филиала "ҚазТемірТранс" осудили в Костанайской области 17:10 404
- На треть больше пассажиров перевезли в РК по железной дороге 17:00 276
- Склад алкогольной продукции с поддельными акцизными марками выявили в Костанайской области 16:51 341
- Один ребёнок — один ваучер: в программу "Артспорт" внесли изменения 16:47 299
- Пожары нанесли Казахстану ущерб в 19 миллиардов тенге 16:10 413
- "Непонятные движения". Почему сироты исчезают из очереди на жильё, выяснит глава МИИР 16:01 486
- Пенсионеры, врачи и учителя смогут зарабатывать на арендном жилье — МИИР 15:45 741
- "Сохраняйте терпение" — задержки авиарейсов прокомментировал министр индустрии 15:28 371
- Британские журналисты назвали казахстанского боксёра "самым избегаемым чемпионом" 15:26 295
- Мейрам Кажыкен подал документы в ЦИК о выдвижении кандидатом в президенты 15:23 296
- VII Съезд учителей стран СНГ проходит в Астане 15:16 290
- Водители-самоучки совершают половину смертельных ДТП в Казахстане 14:54 305
- Наказывать акимов за незаконные свалки будут в Туркестанской области 13:44 361
- Названы регионы Казахстана, где чаще всего происходят ДТП 13:32 337
- Взрыв произошёл на заводе крупнейшего производителя удобрений в Узбекистане 13:17 415
- Айназ Адильгереева завоевала "бронзу" на турнире по настольному теннису в Черногории 13:01 421
- Как Казахстан возвращает из зарубежа незаконно вывезенные активы 12:49 522
- В каких случаях Казахстан может выдворить россиян, рассказал министр МВД 12:38 419
- Почему на казахстанской границе задерживали российских и белорусских дальнобойщиков, рассказали в МИИР 12:33 310
- Павлодар частично остался без света из-за аварии на электросетях 12:29 397
- Около 70 тысяч россиян получили ИИН с 21 сентября — Мусин 12:14 621
- Грозит ли Казахстану переизбыток рублей в связи с миграцией россиян, рассказал глава Минфина 12:14 293
- Нацбанк перенёс дату объявления решения по базовой ставке 12:05 557
- Вывоз сельскохозяйственных животных ограничат в Казахстане 12:00 293
- Тысячу тонн сельскохозяйственной продукции привезут североказахстанцы на ярмарку в столицу 11:34 540
- Крупнейший алматинский рынок "Барыс-4" вернули государству 11:13 912
- Взрыв в "Оружейной палате" произошёл из-за нарушений обращения с порохом — Генеральная прокуратура 10:53 337
- Зарплата медиков отстает от роста инфляции в РК - статистика 10:23 648
- Казахстанцы смогут летать на Мальдивы регулярными рейсами 09:59 417
- Илон Маск предложил "мирный план" для России и Украины 09:18 574
- Андрей Рублёв: "В Казахстане чувствую себя как дома" 08:45 4194
- 29 человек заразились коронавирусом за минувшие сутки в Казахстане 08:28 361
- Мобильное приложения для помощи водителям с поломкой на дороге запустили в Казахстане 08:19 472
- Врача наказали за приставание к медсестре в Павлодарской области 07:41 388
- Житель ЗКО пытался незаконно провести иностранцев через границу 06:26 535
- Жанибека Алимханулы хотят лишить титула чемпиона мира 05:10 3171
- Больше половины атырауских теплосетей изношены 04:33 358
- 108 педагогов обманул житель Павлодарской области 03:22 493
- Жителя Восточно-Казахстанской области искусал кабан 02:17 819
- На границе с ЗКО грабят автомобили, брошенные россиянами 01:09 2052
- Темиртаусцы спят одетыми в ожидании отопления 03.10.2022 439
- Заморозки ожидаются в южных регионах Казахстана 03.10.2022 626
- Зачем акимат Петропавловска покупает душевую кабину 03.10.2022 550
- Возможность конфискации машин у таксистов прокомментировали в КГД 03.10.2022 529
- Нетрудно заметить, что кибератаки совершаются специальными силами – Дархан Кыдырали 03.10.2022 503
- Родственники погибшего в ДТП казахстанца обвинили в случившемся полицейских 03.10.2022 703
- Как интегрировать детей с синдромом Дауна в общество, рассказала гость проекта "2022" 03.10.2022 440
- Девочка весом более пяти килограммов родилась в Алматы 03.10.2022 747
- Подравшихся в Уральске россиян депортируют 03.10.2022 632
- Челлендж EcoStudentKZ стартовал в Казахстане 03.10.2022 466
- Жаслан Мадиев возглавил Binance Kazakhstan 03.10.2022 637
- Торговые сети пообещали снизить свою маржу — Минторговли 03.10.2022 756
- Какими будут ставки по депозитам физлиц в ноябре в Казахстане 03.10.2022 850
- Стоимость аренды квартир в РК может снизиться — Ляззат Ибрагимова 03.10.2022 1044
- ОДКБ не будет участвовать в конфликте России и Украины — МИД РК 03.10.2022 1890
- Казахстанец получил повестку о мобилизации в России 03.10.2022 4824
- Причину увеличения ипотечного платежа для неполных семей объяснили в "Отбасы банке" 03.10.2022 798
- Инфляция ускоряется: аренда жилья в лидерах — Бюро нацстатистики РК 03.10.2022 785
- Мы приложим усилия, чтобы под амнистию подпало больше людей — адвокаты о январских событиях 03.10.2022 726
- Казахстан проведёт Всемирные игры кочевников в 2024 году 03.10.2022 1109
- Казахстанцы разводятся ради льготной ипотеки — глава "Отбасы банка" 03.10.2022 812
- Сухая и солнечная погода сохранится в Казахстане до выходных 03.10.2022 768
- На фестивале коммуникаций Red Jolbors Казахстан стал страной года 03.10.2022 742
- Малообеспеченным семьям предоставят льготное кредитование через "Отбасы банк" 03.10.2022 796
- Глава государства принял председателя мажилиса Ерлана Кошанова 03.10.2022 736
- Почему из программы "Бақытты отбасы" исключили неполные семьи, объяснили в МИИР 03.10.2022 926
- Организатор и участники финансовой пирамиды Questra World и AGAM осуждены в Астане 03.10.2022 1071
- Срок оплаты налога на имущество физлиц перенесли в Казахстане 03.10.2022 876
- Новый механизм арендного жилья с правом выкупа разрабатывает МИИР РК 03.10.2022 836
Александр Бублик стартовал с победы на Astana Open
Лидер мужской сборной Казахстана по теннису Александр Бублик одержал победу в матче первого круга на турнире ATP 500 Astana Open, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ФТК.
Казахстанец нанес второе поражение в карьере нидерландцу Таллону Грикспору (54-е место в рейтинге ATP). Матч завершился со счётом 6:0, 4:6. 6:3.
На счету Бублика 15 эйсов и пять реализованных брейк-пойнтов из девяти.
Во втором круге турнира казахстанец сыграет с поляком Хубертом Хуркачем.
Сенсация произошла в матче с участием первой ракетки мира испанца Карлоса Алькараса. Спортсмен не справился с 66-м номером рейтинга планеты Давидом Гоффином ("лаки лузер") из Бельгии, уступив со счетом 5:7, 3:6.
Алькарас проиграл матч, не взяв в нём ни сета, впервые в текущем сезоне. Гоффин же в третий раз в карьере победил №1 рейтинга (ранее дважды обыгрывал Рафаэля Надаля). Во втором раунде соревнований Astana Open 31-летний бельгиец сразится с французом Адрианом Маннарино.
-
Hype news
- Море вышло из берегов и затопило 10 машин в Атырауской области 17:37 750
- Подравшихся в Уральске россиян депортируют 03.10.2022 632
- Нарушавшего закон пластического хирурга выдворили из Казахстана 02.10.2022 7450
- Торегали отпустили под залог в 10 миллионов тенге 02.10.2022 3192
- Платье будущего: наряд распылили на обнажённую модель в Париже 02.10.2022 2558
- В МВД РК прокомментировали задержание журналистки из Бурятии 01.10.2022 4626
- Торегали Тореали рассказал, почему набросился на гида на Кольсае 30.09.2022 19376
- Певца Торегали задержали и отправили в ИВС 30.09.2022 2846
- Акимат прокомментировал прайс на поздравления Кульгинова 30.09.2022 6501
- Баян Максаткызы объяснила бардак в Бозжыре после съёмок её фильма 29.09.2022 14082
- Варламов назвал Токаева лучшим президентом мира 28.09.2022 4353
- Сообщник Кайрата Сатыбалдыулы объявлен в розыск 25.09.2022 5206
- А что так можно было? Студент в direct попросил денег у акима Павлодара 24.09.2022 1971
- Переселенцев из Казахстана под страхом лишения гражданства РФ хотят обязать служить в армии 22.09.2022 20532
- В школе села Нурлыжол дети учатся в четыре смены 22.09.2022 1997
- До восьми миллионов тенге подорожали билеты на рейсы из Москвы в Алматы 21.09.2022 341244
- Россияне раскупили билеты из Москвы за несколько минут после выступления Путина 21.09.2022 29973
- Автор "Бешеной сушки" подал в суд на Гоар Аветисян за её марафон по похудению 21.09.2022 2572
- Костанай стал заграницей в документах казахстанки 20.09.2022 3438
- Мужчина разбрасывал деньги, убегая от полиции 20.09.2022 9316
- В Астане демонтируют надписи Nur-Sultan 18.09.2022 2620
- Список преподавателей вузов с поддельными дипломами выложили в сеть 17.09.2022 42089
- Отлученная от церкви астанчанка выиграла суд у христианской общины 15.09.2022 7644
- В Павлодаре аким проиграл суд против местной жительницы 14.09.2022 5486
- "Убийца леди Ди на троне" - скандальный журнал разместил нового короля на обложке 14.09.2022 4798
- В Алматы ликвидировали трёхэтажный бордель 13.09.2022 3830
- Сдался добровольно: ещё одного сообщника Мухтара Аблязова вернули в Казахстан 13.09.2022 4277
- "Отвечаю на казахском языке" — Мусин раскрыл свой метод борьбы с мошенниками 13.09.2022 5779
- Видео рукоприкладства якобы чиновника из Актау попало в соцсеть 12.09.2022 3399
- Склад боеприпасов обнаружили у пенсионерки в Риддере 12.09.2022 4215
- Токаева в образе фэнтези-батыра нарисовал парень из Шымкента 12.09.2022 3537
- Димаш Кудайберген опубликовал тизер "самого дорогого" клипа в мире 12.09.2022 20863
- Копию Луны построят в Дубае 11.09.2022 3433
- Мировой рекорд "Самый многонациональный оркестр" зафиксировали в Казахстане 07.09.2022 3888
- Павлодарцы смогут сыграть в боулинг арбузами 07.09.2022 3421
- Лезут через забор: ученики столичной школы вынуждены выбирать нестандартный путь к знаниям 06.09.2022 24927
- "Да мне пофиг!" — осуждённая чиновница мотивирует подписчиков в Инстаграм 05.09.2022 182445
- Информацию о похищении девушки в Алматы прокомментировала полиция 04.09.2022 10276
- "И снова 3 сентября": появилась новая версия популярной песни-мема 03.09.2022 14310
- Иностранца будут судить в Атырау за инцидент на борту самолёта 03.09.2022 5356
- 48-летний мужчина впервые пошел в школу в Шымкенте 02.09.2022 5743
- В Караганде водитель переехал пешехода из-за пачки сигарет 28.08.2022 14420
- "Как на скакуне". Водитель-лихач на Lexus напугал жителей Риддера 28.08.2022 5016
- Патриотизм бросается в глаза - полулярный российский блогер о жизни в Казахстане 26.08.2022 10956
- Ультиматум властям: бомбы ищут в зданиях судов Алматы и Алматинской области 26.08.2022 4941
- Сотрудники КТЖ и транспортные полицейские подрались на матче в Бурабае 24.08.2022 7675
- Танцующую в столичной мечети девушку обсуждают в Сети 22.08.2022 29741
- Болельщики устроили скандал на турнире лиги Хабиба Нурмагомедова в Нур-Султане 21.08.2022 12184
- "Устал ходить пешком" — пьяный подросток из Тараза объяснил, зачем угнал авто 20.08.2022 5609
- Главу Союза мусульман Мурата Телибекова обвинили в избиении супруги 17.08.2022 9533
- Сколько стоит школьная форма сына, рассказал министр просвещения 16.08.2022 5779
- Нурлан Нигматуллин и его брат-близнец Ерлан Нигматуллин фигурируют в уголовном деле 15.08.2022 22842
- Парковки "умные", а тендер - не очень. Нацкомпания ЭКСПО попала в скандальную историю 12.08.2022 7743
- Про Ferrari сына и свои планы на пенсии рассказал бывший премьер Сапарбаев 11.08.2022 8468
- Популярные игрушки Хагги Вагги могут быть опасны для детей 11.08.2022 6926
- Cмял ковшом грузовики, чтобы получить зарплату - скандальное видео прокомментировали в полиции Нур-Султана 11.08.2022 12266
- Замакима спас девочку от насильника в Туркестанской области 10.08.2022 7687
- "Конфликт урегулирован" - фигуристка Наурызова об очередном спортивном скандале 10.08.2022 6610
- Мужчина в женском купальнике украл велосипед в Актау 10.08.2022 6652
- "У меня есть доказательства" — бывшая военнослужащая заявила о домогательстве 09.08.2022 10374
- О "проклятом" казахстанском стадионе рассказали за рубежом 09.08.2022 6807
- За дрифт-шоу и стрельбу задержаны участники свадебного кортежа в Жамбылской области 08.08.2022 6365
- Из-за потопа эвакуировали гостей отеля Hilton в Нур-Султане 08.08.2022 8935
- Появилась ориентировка на подозреваемых в убийстве бизнесмена в Уральске 07.08.2022 6653
- Видео с предполагаемыми подозреваемыми в убийстве бизнесмена в Уральске появилось в Сети 07.08.2022 14622
- Около 80 тысяч туристов застряли на Хайнане 07.08.2022 6388
- Десятки людей рухнули с трибуны на стадионе в Австралии 06.08.2022 6568
- Пострадавших от лжесотрудницы ЦОНа ищет полиция Алматы 06.08.2022 6455
- Бросившей в мэра ботинок россиянке подарили квартиру 06.08.2022 8943
- Глава ВОЗ намерен выучить казахский язык 05.08.2022 6732
- Главе ВОЗ устроили пышный прием в Алматы 04.08.2022 7149
- "Вопрос жизни и смерти" – Саакашвили решил уйти из политики 31.07.2022 7886
- Блогер Айжан Байзакова попала в ДТП 26.07.2022 7198
- Louis Vuitton выпустил в продажу носки почти за миллион тенге 25.07.2022 7070
- Госсоветник Ерлан Карин сообщил о взломе своего аккаунта в Telegram 24.07.2022 6741
- "Шикарный приз!" − мешок сахара разыграли на тое 24.07.2022 9333
- Отдыхающие попали под мощный паводок на пляже в Мангистау 24.07.2022 7989
- Бетонное покрытие поднялось из-за жары на трассе Самара – Шымкент 24.07.2022 9005
- В Алматы наказан водитель, чья экстремальная езда вызвала резонанс в соцсетях 23.07.2022 9296
- НХЛ расследует случай группового сексуального насилия на МЧМ-2003 23.07.2022 11438
-
- Заседание правительства с президентом. О чём говорил Токаев 14.07.2022 10616
- К чему придёт архитектура Алматы после 30 июня: менять нельзя корректировать 14.07.2022 9045
- Есть ли шанс убрать монополию? Что изменится на рынках топлива, жилья и перевозок в Казахстане 12.07.2022 9042
- От чего гибнут сайгаки. Как системно и с пользой регулировать их поголовье в Казахстане 11.07.2022 9423
- "На Западе экодуки строят даже для червей". Эксперт о главной проблеме сайгаков в Казахстане 11.07.2022 8743
- История любви на всю жизнь. Как народный артист СССР Рамазан Бапов стал легендой 08.07.2022 13009
- Ибрагим Кубеков: "Печатный" Дон Кихот в эпоху интернета 08.07.2022 9671
- К чему приведет выравнивание тарифов за электроснабжение в Казахстане 04.07.2022 11517
- "Ни одна страна не решит вашу проблему". Главный трансплантолог Беларуси о посмертном донорстве в Казахстане 04.07.2022 12540
- Малые города Казахстана прирастают амбициозной промышленностью 30.06.2022 12311
- Как в Казахстане проходит реабилитация детей 30.06.2022 9979
- "Это протест против устоев общества" — премьера оперы "Дон Жуан" состоялась в "Астана Опера" 30.06.2022 10301
- Золотодобывающий Бестобе продолжает лихорадить — жители грозят голодовкой 29.06.2022 25837
- Журналисты, которых мы потеряли, но всегда помним о них 28.06.2022 11218
- Косметолог для покойника. Как готовят в последний путь 27.06.2022 13455
- Началу Великой Отечественной войны посвятили лиричный вечер музыки в Павлодаре 22.06.2022 10336
- Как проблему бродячих животных решают на севере Казахстана 21.06.2022 11717
- Как обеспечить себе безбедное будущее, рассказал Аскар Акаев алматинским студентам 21.06.2022 12345
- Невидимые и не нужные. Как живут бывшие наркоманы, экс-зэки и люди с ВИЧ в Казахстане 20.06.2022 13463
- Саммит по ЦУР: Как страны Центральной Азии будут восстанавливаться после пандемии 16.06.2022 11738
- Почему Казахстану ещё нужна высокая базовая ставка 14.06.2022 13682
- Частные колледжи Павлодара жалуются: зарплата их педагогов ниже, чем в государственных 13.06.2022 13220
- Казахстан решительнее берётся за декарбонизацию 10.06.2022 14340
- Сексуальное здоровье и воспитание: почему мы табуируем эти темы в Казахстане 07.06.2022 14339
- Счастье быть собой. Как живут дети с алопецией в Казахстане 01.06.2022 30854
- Посмотреть "глазами детей". Выставка детского творчества открылась в столице 01.06.2022 14759
- Уникальный детский сад открылся в Нур-Султане 01.06.2022 15653
- Создавая тепло. Как волонтёры РК согревают недоношенных малышей вязаными изделиями 01.06.2022 15469
- От надежд до разочарования. Как сборная Казахстана по хоккею боролась за место в плей-офф чемпионата мира 31.05.2022 16111
- "Память во имя будущего". Как учёные изучают судьбы советских политрепрессированных и почему это важно 31.05.2022 16221
- "Меня чуть не обманули телефонные мошенники" — как не попасть на крючок "дропперам" 30.05.2022 24627
- Помогут ли инициативы Миннацэкономики наполнить бюджет? 30.05.2022 15718
- Страсти по ArtSport: Когда вновь заработает программа? 25.05.2022 23019
- Магия чистого саумал: кобылья ферма стала местом притяжения в Кокшетау 24.05.2022 33625
- Зачем государство вливает миллиарды тенге в промышленность? 24.05.2022 17519
- ArtSport: в Нур-Султане обсудили проблемы бесплатных кружков и секций для детей 20.05.2022 22456
- Как в Казахстане проводят операции от ожирения и в каких случаях это бесплатно 19.05.2022 21922
- Как проехать на Алаколь, или "Романтика" железных дорог Казахстана 18.05.2022 24046
- "Они готовы жонглировать страхами людей" — эксперты о противниках поправок в Конституцию 16.05.2022 20094
- Разводы и лукавое гендерное равенство. Что происходит с институтом семьи в Казахстане? 15.05.2022 21336
- Казахстан сохраняет привлекательность для иностранных инвесторов 12.05.2022 19559
- Что находится внутри Института ядерной физики РК. Фоторепортаж 05.05.2022 19526
- "Это не такой простой вопрос" — эксперт о подготовке специалистов для АЭС 04.05.2022 19393
- Как русский парень поёт про Казахстан и танцует лезгинку 01.05.2022 34981
- Сурдлимпийские игры в Бразилии. Кто представит Казахстан 01.05.2022 21401
- "Если народ проголосует". Почему изменения в Конституции важны для Казахстана? 01.05.2022 19743
- Что вы знаете об атомной энергетике? Строительство АЭС в Казахстане глазами физика-ядерщика 29.04.2022 24302
- Детская безопасность. Как защитить своего ребёнка? 08.04.2022 23760
- GGG против самурая из Токио. Главное о бое Геннадия Головкина и Риоты Мураты 08.04.2022 24053
- "Важная инициатива, но не догма" — политические реформы обсудили в КИСИ 06.04.2022 23336
- Нужна ли стране Женская партия? 05.04.2022 23409
- Гидроэкология, или Почему наводнения стали проклятием для прибрежных жителей Казахстана? 04.04.2022 25547
- Болашакер Магжан Кистаубаев об учёбе в США, создании STEM Академии и об "утечке мозгов" 01.04.2022 26124
- Убогие хосписы, долги и штрафы — что не так с поддержкой онкобольных в Казахстане 31.03.2022 24790
- Радикализация и тюрьма как университет. Чем нам грозит поколение NEET 31.03.2022 24347
- Тысячи глаз и тысячи рук. Как самим изменить Казахстан — мнения экспертов 28.03.2022 25060
- Современные танцы под Моцарта в пудре и кринолине: премьера чешского балета в Нур-Султане 28.03.2022 25951
- Возвращение приватизированного: откат или прогресс для экономики? 25.03.2022 23968
- 80-летний рубеж: юбилейная выставка известного художника открылась в Нур-Султане 25.03.2022 26890
- Свыше 400 казахстанцев отказались в 2021 году от радикальных религиозных течений — КНБ 24.03.2022 24818
- Как искоренить бюрократию в медицине Казахстана 24.03.2022 25431
- Возрождение Конституционного суда в Казахстане. Что ждут от нового органа? 18.03.2022 26441
- "Пути обратно нет. Пришло время строить новый Казахстан" — мнения экспертов 17.03.2022 28004
- "Чтобы человеческая машина не заглохла" — интервью с главным нефрологом Нур-Султана 15.03.2022 27132
- Больше ста: рецепт долголетия от казахстанки бабы Дуси 15.03.2022 26293
- Послание–2021. Что удалось выполнить? 15.03.2022 29777
- Как решаются задачи по цифровизации Казахстана 14.03.2022 25938
- "Утром деньги — вечером фильмы": готов ли Казахстан к диалогу с Голливудом? 11.03.2022 28815
- На преодоление стресса после январских событий уйдет не менее пяти лет — психолог 10.03.2022 26480
- Когда четыре года учёбы — коту под хвост. Работодатель о выпускниках вузов РК 10.03.2022 57318
- "Молодому специалисту сложно прожить на мизерную зарплату" — интервью о проблемах молодежи 09.03.2022 28054
- Плетенье рук, судьбы сплетенье. Рассказ о золотых руках мастерицы из Казахстана 08.03.2022 27115
- История художницы: как сельская девочка из РК покоряла мир искусства 08.03.2022 28774
- Привет от Коко Шанель из Казахстана 07.03.2022 26760
- Что для сельского акима важнее: политика, экономика или неравнодушие? 07.03.2022 27086
- Есть ли в Казахстане последовательницы Клары Цеткин в наши дни? 07.03.2022 27095
- Антикризисный план Казахстана. Эксперты о реформах в условиях геополитической ситуации 05.03.2022 26823
- Паралимпиада-2022: Кто представляет Казахстан в Пекине 05.03.2022 29178
- Поможет ли рост налогов для недропользователей наполнить казну? 04.03.2022 27714
- Получится ли реформировать фонд "Самрук-Казына"? 03.03.2022 29773