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Александр Бублик стал первым полуфиналистом турнира в Дубае

Сегодня, 19:36
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ktf.kz Сегодня, 19:36
Сегодня, 19:36
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Фото: ktf.kz

Александр Бублик пробился в полуфинал турнира категории АТР 500 в Дубае (ОАЭ), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТФ.

Казахстанец в 1/4 финала играл против Иржи Лехечки (36-я ракетка мира) и одержал победу с общим счётом - 6:4, 4:1.

Во время второго сета чех отказался от продолжения встречи из-за травмы. Игра продлилась 56 минут.

В полуфинале Бублик сыграет с победителем пары Себастиан Корда (США) — Андрей Рублёв (Россия).

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