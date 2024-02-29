Александр Бублик стал первым полуфиналистом турнира в Дубае
Сегодня, 19:36
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Сегодня, 19:36Сегодня, 19:36
98Фото: ktf.kz
Александр Бублик пробился в полуфинал турнира категории АТР 500 в Дубае (ОАЭ), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТФ.
Казахстанец в 1/4 финала играл против Иржи Лехечки (36-я ракетка мира) и одержал победу с общим счётом - 6:4, 4:1.
Во время второго сета чех отказался от продолжения встречи из-за травмы. Игра продлилась 56 минут.
В полуфинале Бублик сыграет с победителем пары Себастиан Корда (США) — Андрей Рублёв (Россия).