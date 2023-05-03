Александр Бублик прошёл в 1/8 турнира во Франции

Фото: olympic.kz

Казахстанский теннисист Александр Бублик (55-е место в рейтинге ATP) узнал следующего соперника на турнире в Экс-ан-Прованс во Франции, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

В 1/8 финала Бублик встретится с финном Отто Виртаненом (114-е место), победившим на старте турнира на двух тай-брейках француза Александра Мюллера (94-е место) — 7:6, 7:6. Что касается Александра Бублика, то он начал выступление на этом "челленджере" с победы над итальянским теннисистом Риккардо Бонадио (180-е место).

Призовой фонд турнира в Экс-ан-Прованс составляет 200 000 евро. Победитель заработает 27 155 евро и получит 175 рейтинговых очков.