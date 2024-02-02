Алек Болдуин не признал себя виновным в непредумышленном убийстве на съемочной площадке

Актер Алек Болдуин не признал себя виновным в непредумышленном убийстве во время репетиции вестерна в Нью-Мексико, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Associated Press.

Судебные документы показывают, что Болдуин подал заявление о признании вины в окружной суд штата в Санта-Фе, отказавшись от обвинения.

Болдуин, исполнитель главной роли и сопродюсер вестерна "Ржавчина", направил пистолет на оператора Галину Хатчинс во время репетиции за пределами Санта-Фе в октябре 2021 года, когда пистолет выстрелил, убив ее и ранив режиссера Джоэла Соузу.

Жюри присяжных в Санта-Фе предъявило обвинение Болдуину в январе. Болдуину грозит до 18 месяцев тюремного заключения, если его признают виновным.

Актер остается на свободе в ожидании суда при условии, что он не будет владеть огнестрельным оружием, употреблять алкоголь или покидать страну. Он может иметь ограниченный контакт со свидетелями, когда дело доходит до продвижения фильма "Ржавчина", который не был выпущен для публичного просмотра. Ему запрещено просить членов актерского состава или съемочной группы "Ржавчины" принять участие в документальном фильме.

Обвинительное заключение предоставляет два альтернативных стандарта для предъявления обвинения в уголовном преступлении против Болдуина. Один из них будет основан на небрежном использовании огнестрельного оружия. Второй состоит в том, что Болдуин вызвал смерть Хатчинс по неосмотрительности.

Также обвинение в непредумышленном убийстве было предъявлено супервайзеру по оружию фильма "Ржавчина" Ханне Гутьеррес-Рид. Она не признала себя виновной по этому обвинению и второму обвинению в фальсификации доказательств смерти Хатчинс.