Акушерки осуждены за продажу новорожденного за 1,5 млн тенге

Осуждены две акушерки родильного дома за продажу новорожденного за 1,5 миллиона тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних Жамбылской области.

По данным следствия, в ноябре 2022 года потерпевшая обратилась к акушерке Б. с целью преждевременного прерывания беременности. Поняв, что потерпевшая скрыла от семьи беременность, Б. обратилась к своей коллеге Ю. за помощью в продаже ребёнка. После родов акушерки продали новорожденного гражданке за 1,5 миллиона тенге.

Вина подсудимых подтвердилась. Прокурор просил осудить акушерок на девять лет лишения свободы каждую. Подсудимые вину признали частично. Их приговорили к восьми годам лишения свободы. Приговор в законную силу не вступил.



