Акул заметили недалеко от Хургады

Во время погружения в воду к северу от египетского курортного города Хургада — в районе Эль-Гуна — дайвер заметил двух акул-мако, передает BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "МИР 24".

Он предупредил об опасности посетителей пляжей, пловцов и рыбаков.

По словам подводника Карима Шерифа, присутствие акул в этом месте в это время года — нормальное явление, потому что у этих хищных рыб начался сезон спаривания и откладки яиц, который длится с апреля по июль.

В управлении заповедников Красного моря сообщили, что мобилизовали группы по мониторингу и наблюдению. В ходе поисковых операций акул обнаружено не было, говорится на портале Egypt Independent.

Были приняты меры для администраций пляжей и туристических деревень. Они, в частности, включают в себя установление вышек на высоте менее пяти метров от ватерлинии и запрет на плавание в районах коммерческого и спортивного рыболовства, сообщает РИА Новости.