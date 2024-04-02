  • 2 Апреля, 06:40
  • BAIGENEWS

Акул заметили недалеко от Хургады

Сегодня, 05:34
АВТОР
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pexels.com / иллюстративное Сегодня, 05:34
Сегодня, 05:34
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Фото: pexels.com / иллюстративное

Во время погружения в воду к северу от египетского курортного города Хургада  в районе Эль-Гуна  дайвер заметил двух акул-мако, передает BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "МИР 24".

Он предупредил об опасности посетителей пляжей, пловцов и рыбаков.

По словам подводника Карима Шерифа, присутствие акул в этом месте в это время года  нормальное явление, потому что у этих хищных рыб начался сезон спаривания и откладки яиц, который длится с апреля по июль.

В управлении заповедников Красного моря сообщили, что мобилизовали группы по мониторингу и наблюдению. В ходе поисковых операций акул обнаружено не было, говорится на портале Egypt Independent.

Были приняты меры для администраций пляжей и туристических деревень. Они, в частности, включают в себя установление вышек на высоте менее пяти метров от ватерлинии и запрет на плавание в районах коммерческого и спортивного рыболовства, сообщает РИА Новости.

Также туристов и местных жителей просят не носить яркие вещи во время плавания, не кормить рыбу и не выбрасывать в море пищу, органические вещества и различные отходы.
 
В сентябре 2023 года акула откусила руку туристке на пляже в Египте. Нападение произошло на пляже города Дахаб, расположенного в Южном Синае, в 100 км от Шарм-эш-Шейха.

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