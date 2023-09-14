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Акула откусила руку туристке на пляже в Египте

Сегодня, 09:07
АВТОР
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ria.ru Сегодня, 09:07
Сегодня, 09:07
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Фото: ria.ru

На туристку в Египте напала акула, женщину госпитализировали, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на rbc.ru.

Как пишет издание, нападение акулы на туристку произошло на пляже города Дахаб, расположенного в Южном Синае, в 100 км от Шарм-эш-Шейха.

Женщину доставили в больницу, она лишилась руки. Сейчас ее состояние стабилизировалось.

Пострадавшая находится под наблюдением, сообщили в Министерстве окружающей среды Египта.

Ранее сообщалось, акула насмерть загрызла мужчину в Хургаде. Инцидент произошёл недалеко от самого популярного пляжа в городе Dream Beach. Погибшим оказался россиянин.

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