Акула откусила руку туристке на пляже в Египте
Сегодня, 09:07
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Сегодня, 09:07Сегодня, 09:07
624Фото: ria.ru
На туристку в Египте напала акула, женщину госпитализировали, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на rbc.ru.
Как пишет издание, нападение акулы на туристку произошло на пляже города Дахаб, расположенного в Южном Синае, в 100 км от Шарм-эш-Шейха.
Женщину доставили в больницу, она лишилась руки. Сейчас ее состояние стабилизировалось.
Пострадавшая находится под наблюдением, сообщили в Министерстве окружающей среды Египта.
Ранее сообщалось, акула насмерть загрызла мужчину в Хургаде. Инцидент произошёл недалеко от самого популярного пляжа в городе Dream Beach. Погибшим оказался россиянин.
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