Актюбинская область планирует привлечь 1,3 трлн. тенге инвестиций в 2024 году

По итогам 2023 года в экономику региона поступило 1,1 трлн. тенге. В текущем году область планирует увеличить рост инвестиций на 15,6%, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Актюбинской области.

В ходе заседания регионального инвестиционного штаба заместитель руководителя управления индустриально-инновационного развития области Нуртуган Уралбаев сообщил, что по итогам 2023 года объем инвестиций в обрабатывающую промышленность составил 84,6 млрд. тенге. Было реализовано 18 инвестиционных проектов, с запуском которых создано свыше 800 рабочих мест.

"Среди важных и крупных инвестиционных проектов, запущенных в регионе, отмечу фабрику по переработке шламов на Донском ГОКе. С открытием фабрики создано 270 новых рабочих мест. Завод по производству мобильных буровых установок ТОО "Казахстанский завод нефтяного оборудования" стоимостью 4,9 млрд тенге и завод по производству нефтехимических реагентов ТОО "Мунайхим ЛТД" в 726 млн тенге. Помимо этого, крупные промышленные производители – "Актюбинская медная компания", ERG, "СНПС-Актобемунайгаз" направили более 200 млрд. тенге на модернизацию своих предприятий", - сказал Нуртуган Уралбаев.

В 2024 году в области планируется реализовать 27 инвестиционных проектов на 201 млрд тенге. На них будет создано свыше 800 рабочих мест. Среди них строительство ветроэлектростанции "Хромтау 1" ТОО "ERG Capital Projects", освоение месторождения "Лиманное" ТОО "Казгеоруд", строительство завода по сухой магнитной сепарации железных руд ТОО "ГРК Бенкала", завода по производству теплоизоляционных строительных материалов на основе овечьей шерсти - ТОО "КазФилТех".

Председатель правления АО "СПК "Актобе" Ауез Таймбетов сообщил о проектах в Инвестиционной зоне.