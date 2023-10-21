Акцию по защите памятников от вандализма запустили в Казахстане
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Республиканскую акцию по защите исторического, культурного и природного наследия Казахстана от вандализма проводят члены молодёжного крыла "Жастар Рухы" партии Amanat, передаёт BaigeNews.kz.
Активисты по всей стране будут очищать памятники от загрязнения, приводить в порядок прилегающую территорию.
"Более 50 жастарруховцев приступили к очистке скалы "Жумбактас" и других объектов на территории государственного национального природного парка "Бурабай". Это каменное образование является не только исторической достопримечательностью, но и предметом нематериального культурного наследия. В акции принимают участие специалисты Национального парка и областного центра по охране культурного наследия, которые оказывают методическую помощь волонтёрам и обеспечивают общее сопровождение", - отмечается в пресс-релизе партии Amanat.
Акция будет проводиться в других регионах страны. 21 октября активисты "Жастар Рухы" с общественниками посетят петроглифический комплекс "Аккайнар", урочище "Тамгалы-Тас" и другие объекты.
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