Акция “Час земли” пройдет 23 марта

23 марта с 20:30 по 21.30 часов, состоится Международная экологическая акция "Час Земли". В этот день на тысячах разных архитектурных объектах и зданиях по всему миру на один час отключат подсветку, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт столичного акимата.

"Час Земли" - ежегодное международное событие, проводимое под эгидой Всемирного фонда дикой природы (WWF) в котором принимает участие более 2 млрд. человек со всего мира. Это время, когда миллионы людей из разных стран выключают свет и электроприборы на 1 час, тысячи архитектурных памятников мира отключают свою подсветку.

Цель акции — привлечь внимание к необходимости ответственного отношения к природе и ресурсам планеты.

В ходе акции "Час Земли" WWF призывает выключить свет и бытовые электроприборы на один час в знак неравнодушия к будущему планеты.

В 2024 году "Час Земли" в Казахстане приурочен к теме сохранения природы страны. Мы предлагаем всем жителям Казахстана сделать осознанный выбор – начать помогать родной природе.

В акимате Астаны сообщили, какие объекты поддержали акцию:

1) Акимат города Астаны (ул. Бейбитшилик 11)

2) Акимат района "Сарыарка" города Астаны (пр. Сарыарка 13)

3) Административное здание по ул. Бейбитшилик 9

4) Государственная академическая филармония им. Е.Рахмадиева (ул. Кенесары 32)

5) Дворец школьников им. М.Утемисова (ул. Мамбетова 1)

6) ЖК "Гранд Алатау" (ул. Желтоксан 2,2/1,2/2,2/3)

7) ЖК "Арман" (пр. Женис 1)

8) ЖК "Престиж" (ул. Желтоксан 1)

9) "Radisson Hotel Astana" (пр. Сарыарка 4)

10) ЖК "Riverside Apartments" (пр. Сарыарка 8)

11) Отель "Park Inn by Radisson" (пр. Сарыарка 8а)

12) ЖК "Симфония" (пр. Сарыарка 1)

13) ЖК "Болашак" (пр. Сарыарка 3)

14) ЖК "Сана" (ул. Шевченко 8)

15) ЖК "Эдель" (пр. Сарыарка 5)

16) ЖК "Кенесары" ( пр. Сарыарка 11)

17) Административное здание по пр. Абая 13

18) Жилой дом по пр. Сарыарка 17

19) Общежитие "Шаңырақ" (пр. Сарыарка 42, 44)

20) ЖК "Свечки" ( Богенбай Батыра 28, 30)

21) ТОО "KERUEN CITY";

22) Монумент "Астана-Бәйтерек";

23) Телерадиокомплекс "Қазмедиа орталығы";

24) Павильон музей Нұр-Әлем;

25) Дворец мира и согласия;

26) Мечеть Хазрет Султан;

27) Национальный музей РК;

28) Республиканская главная мечеть;

29) Центр семейного отдыха Ailand;

30) ТОО "Астана Балет";

31) НК "ҚазМұнайГаз";

32) Монумент "Қазақ елі";

33) Триумфальная арка "Мәңгілік Ел".