Актер Ерден Телемисов: "Хочу подраться с Дуэйном Джонсоном"
Сегодня, 09:00
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 09:00Сегодня, 09:00
117
В очередном выпуске проекта "ИнтервьюерЫ" на BaigeNews.kz популярный в Казахстане и за рубежом актер, каскадер Ерден Телемисов рассказал, как снимаются сцены боев для Netflix, почему он не хочет жить в Лондоне и чем закончилась его первая роль в кино.
Самое читаемое
- Самый высокий боксёр в мире помогает родному селу в Абайской области воспитывать молодёжь
- СМИ сообщили о гибели Евгения Пригожина
- СМИ сообщили о месте нахождения тела Евгения Пригожина
- 13 лет лишения свободы запросили для экс-акима Кентау Аюпова
- Мусорный "апокалипсис" в Астане: полчища крыс атаковали дворы, горожане ищут виновных