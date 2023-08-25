Актер Ерден Телемисов: "Хочу подраться с Дуэйном Джонсоном"

В очередном выпуске проекта "ИнтервьюерЫ" на BaigeNews.kz популярный в Казахстане и за рубежом актер, каскадер Ерден Телемисов рассказал, как снимаются сцены боев для Netflix, почему он не хочет жить в Лондоне и чем закончилась его первая роль в кино.