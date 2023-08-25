  • 25 Августа, 09:13
  • BAIGENEWS

Актер Ерден Телемисов: "Хочу подраться с Дуэйном Джонсоном"

Сегодня, 09:00
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Актер Ерден Телемисов: "Хочу подраться с Дуэйном Джонсоном" Сегодня, 09:00
Сегодня, 09:00
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В очередном выпуске проекта "ИнтервьюерЫ" на BaigeNews.kz популярный в Казахстане и за рубежом актер, каскадер Ерден Телемисов рассказал, как снимаются сцены боев для Netflix, почему он не хочет жить в Лондоне и чем закончилась его первая роль в кино.

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