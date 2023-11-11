Akorda за неделю: визит Путина в Астану и соглашения на миллионы долларов

Как прошла рабочая неделя президента Казахстана в обзоре проекта "Akorda за неделю" на BaigeNews.kz. На этой неделе Касым-Жомарт Токаев принял участие в 19-м Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России, а также провел переговоры с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в Астане. О чем говорили главы государств во время встречи и какие соглашения были достигнуты смотрите в нашем еженедельном видеообзоре.