Akorda за неделю: визит Путина в Астану и соглашения на миллионы долларов
Сегодня, 13:21
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Сегодня, 13:21Сегодня, 13:21
90Фото: akorda.kz
Как прошла рабочая неделя президента Казахстана в обзоре проекта "Akorda за неделю" на BaigeNews.kz. На этой неделе Касым-Жомарт Токаев принял участие в 19-м Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России, а также провел переговоры с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в Астане. О чем говорили главы государств во время встречи и какие соглашения были достигнуты смотрите в нашем еженедельном видеообзоре.