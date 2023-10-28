Akorda за неделю: Что пообещал Токаев главе ВОЗ и сколько денег вложено в область Жетысу
Сегодня, 09:00
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Сегодня, 09:00Сегодня, 09:00
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Как прошла рабочая неделя президента Казахстана в обзоре проекта "Akorda за неделю" на BaigeNews.kz. На этой неделе Касым-Жомарт Токаев принял участие в мероприятиях посвященных национальному празднику Дню Республики, провел встречу с главой ВОЗ в Астане, вручил государственные награды казахстанцам за выдающиеся достижения и побывал с рабочим визитом в область Жетысу. Подробнее в нашем еженедельном видеообзоре.
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