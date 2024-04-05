Акмолинцы подсчитывают ущерб и ждут новой волны паводков

В Акмолинской области от паводков пострадали около полусотни частных домов и более 70 подворий. В Кокшетау подтоплены две школы. Жители подсчитывают ущерб, готовят заявления в специально созданную комиссию и с опаской ждут нового удара природной стихии. Корреспондент BaigeNews.kz расспросил экспертов о прогнозах и предварительной оценке нанесённого населению вреда.

"Ждём новой волны"

Ситуация с паводками в Акмолинской области продолжает оставаться тревожной. Самый сильный удар на сегодня пришёлся на Кокшетау. Вода повсюду откачана, но повышение температуры приводит к новому подъёму воды на местной реке, устроившей городу настоящее наводнение.

Тем временем регион ждёт новой волны – уже в районах. Сохраняются повышенные сбросы из Астанинского водохранилища – 300 кубометров в секунду, а в сутки – 25,9 млн кубометров. В зоне прохождения рек Нура и Есиль находятся 19 населённых пунктов - Косшы (79 домов), Целиноградского (555), Коргалжынского (86) и Аршалынского (257) районов. Всего, по данным акимата, 977 домов.

Если говорить о том, что уже произошло, то с начала паводка в Акмолинской области, по данным Управления внутренней политики, подтоплено сорок частных домов, большая их часть – в Кокшетау. Восемь домов селе Пригородное Жаркаинского района, семь – селе Астраханка Астраханского и три – в пристоличном Коянды. Также подтоплены два сооружения для временного жилья (Коянды), 67 частных придворовых территорий (45 в Кокшетау, 15 в селе Курское и семь в Двуречном Есильского), 18 дворов многоэтажек и две школы в областном центре.

"Сохраняются 26 переливов, там дорожное полотно восстанавливают. 11 населённых пунктов остаются без транспортного сообщения, туда на спецтранспорте организован подвоз продуктов и лекарств", – дополнил руководитель управления Алмас Алин.

Время считать потери

И если первый по значимости вопрос на сегодня о прогнозах – чего ещё ждать акмолинцам от неспокойной весны, то второй касается возмещения жителям нанесённого природной стихией ущерба.

Так, в регионе начали работу по оценке материального ущерба. В Кокшетау обращения от пострадавших жителей со 2 апреля принимают в отделе занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния (ул. Шалкар, 9А). Здесь организовали пять окон, консультанты полностью владеют информацией. Приём, кстати, будут вести и в предстоящие выходные.

Назвать сумму, выделенную из местного бюджета для выплаты компенсаций, в акимате затруднились. Неизвестным, понятное дело, остаётся и объём убытков, ведь заявки всё ещё принимаются.

В областном центре также работают две комиссии – по оценке и возмещению гражданам материального ущерба; вторая комиссия занимается вопросами признания жилищ непригодными для проживания. В их состав, кроме руководителей госучреждений, вошли депутаты маслихата, общественники.

Со 2 по 5 апреля городская комиссия по оценке материального ущерба приняла и рассмотрела 92 обращения, из них 58 направила на оценку. Остальные рассматриваются. Напомним, ущерб оценивается в течение десяти рабочих дней, оценка для граждан бесплатная, эту работу оплачивает государство; а решение о выплате принимается в течение трёх. Оценивают урон только в присутствии пострадавшего жителя и оценщика.

Для проведения оценки пострадавшего имущества местные исполнительные органы заключили с ИП "Мусабаева Айгуль Кайратбековна". Отметим, это сделано неконкурентным способом в рамках ЧС. На брифинге на площадке Региональной службы коммуникаций заместитель акима города Кокшетау Даниярбек Нурсеитов напомнил, что оценочная компания руководствуется Законом "Об оценочной деятельности РК".

Предмет ли роскоши в 21 веке посудомоечная машина?

Сегодня есть ещё много недопониманий со стороны жителей самого механизма оценки. Так, например, люди возмущаются, что, к примеру, взамен двух пришедших после потопа в негодность диванов, им обещают восстановить лишь один. Посудомоечная машина в 21 веке, по мнению граждан, не относится к "предметам роскоши".

Напомним, есть перечень объектов имущества, где ущерб не подлежит возмещению. В него входят в том числе временные строения, незаконно построенные объекты, ценная одежда, предметы роскоши, застрахованное имущество.

Эксперт филиала РОО "Әділдік жолы", член комиссии Самира Тайтенова прокомментировала в интервью BaigeNews.kz, что, если человек не согласен с оценкой, его не устраивает посчитанная сумма ущерба, он может воспользоваться правом на обжалование, выразить своё несогласие письменно и обратиться в другую оценочную организацию.

"Оценочная кампания руководствуется перечнем обозначенного имущества, которая прилагается к заявлению. Что-то вычёркивать члены комиссии не могут. Также прокомментирую распространённый пример со старым шифоньером (диваном, столом и так далее). Оценить по рыночной стоимости мы никак не можем, в таком случае должно сопоставить с вторичным рынком. Это поддаётся и логике. При этом в правилах обозначено – возмещение вреда и ущерба осуществляется в пределах, необходимых для удовлетворения минимальных потребностей пострадавших. На мой взгляд, если смотреть в орбите судебных разбирательств, это будет ущемление прав пострадавших – что мы считаем не всю мебель или технику", – поделилась мнением эксперт.

Когда ущерб покроет страховка

Спикер акцентировала внимание на объектах страхования.

"Уже поступали заявки, подпадающие под данную категорию. Например, касательно ущерба автомобилям, которые оказались в подтопленных районах. Они регламентируются Законом Республики Казахстан "Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств". Комиссия отклоняет заявки на возмещение причинённого вреда объектам предпринимательства и автотранспорту, ведь они могут реализовать своё право в рамках страхового случая", – пояснила член комиссии.

Итак, казахстанцы имеют право на компенсацию за пострадавшее имущество и скот, единовременную выплату (50 МРП) и получение жилья, если его признали аварийным. При этом, отметила Самира Тайтенова граждане могут претендовать и на возмещение материального ущерба, и единовременную выплату.

"Более того, если в заявлении не был обозначен полный перечень вещей, которые пострадали, заявитель имеет право повторно подать заявление. Это я обращаюсь к тем, кто составили заявления поверхностно, они могут вернуться с уточнённым списком", – пояснила антикор-волонтёр.

Заместитель акима города Кокшетау Даниярбек Нурсеитов также отметил, что уже после проведения оценки ущерба, в случае нового подтопления граждане могут подавать заявления дополнительно.

"Взрываем" реки, укрепляем дамбы…"

Тем временем противопаводковые мероприятия продолжаются. Чтобы избежать ледяных заторов, на водоёмах области проводят взрывные работы, также по круглосуточной откачке талых вод, укреплению стен дамб, расширению водопроводных сооружений и очистке арыков и водных каналов.

Дополнительно возведены защитные обвалования протяженностью 32 км, из них в пристоличной зоне более 16 км земляных валов укреплены в течение последних трёх дней. Укреплена 18-километровая береговая линия; на 64 паводкоопасных участках рек начаты дополнительные взрывные работы. Охвачены сёла четырех районов области, в том числе пристоличной зоны – Аршалынский, Ерейментауский, Целиноградский и Шортандинский районы.

На противопаводковые мероприятия брошены все силы и средства, это 2,5 тысячи человек, более тысячи единиц техники, мотопомп и плавсредств.

В Кокшетау немало пострадавших от паводков, которые настаивают, что их дома пришли в негодность, и жить в них невозможно. Это люди, чьи жилица уже давно определены как подлежащие сносу, а также прибрежной зоны реки Кылшакты. Сразу после паводков они были вынуждены покинуть свои жилища. Репортаж о них редакция BaigeNews.kz опубликует в ближайшие дни.

Пострадавшим активно помогают великодушные соотечественники. В здании Дома дружбы действует центр "Жомарт жан", оказали помощь больше сотне семей. Акмолинская Ассамблея народа Казахстана побывала в центре социальной адаптации с продовольствием, постельными принадлежностями, бытовой химией и средствами гигиены – всего на 800 тысяч тенге. Депутаты облмаслихата приобрели продукты питания первой необходимости на два с половиной миллиона тенге.

Всего, по данным управления внутренней политики, сумма оказанной помощи составила 15,5 миллиона тенге.