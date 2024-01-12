Акмолинец отправился на свидание на угнанном мусоровозе

Житель Акмолинской области угнал мусоровоз из гаража промбазы, чтобы навестить подругу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на департамент полиции региона.



Сообщается, что ночью полицейские заметили буксовавший на дороге грузовик. Они подошли, чтобы предложить свою помощь, но при разговоре стражи порядка ощутили исходящий от водителя специфический запах. Они попросили предъявить документы, но у водителя "МАЗ-5340 В2" их не было.

Позже полицейские выяснили, что 30-летний сторож угнал мусоровоз из гаража промышленной базы. Мужчина никогда не имел права на управление транспортным средством и, выезжая, умудрился оторвать дверь.

Как пояснил сам мужчина, после употребления алкоголя он решил навестить свою подругу, добравшись до неё на мусоровозе.

Полицейские начали уголовное дело по статье 200 Уголовного кодекса РК "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения".