Акмолинец неоднократно насиловал родную дочь

Фото: pixabay.com

На 16 лет осудили акмолинца за неоднократное изнасилование несовершеннолетней дочери, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Дело в отношении 43-летнего мужчины рассмотрели в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Акмолинской области.

"На момент совершения преступлений девочке было 17 лет. Впервые отец надругался над подростком в августе 2020 года: возвращаясь от родственников, мужчина совершил насильственный половой акт в салоне авто. Испуганная девочка побоялась рассказать о случившемся матери. Оставшись безнаказанным, отец ещё дважды надругался над дочерью", - сообщили в полиции.

Лишь спустя три месяца девочка открылась матери, а та в свою очередь сообщила в полицию.

Следователи начали досудебное производство по части 3 статьи 120 УК РК - “Изнасилование, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетней”. В рамках расследования правоохранители тщательно проверили показания потерпевшей и подозреваемого, провели судебно-медицинские и судебные психолого-психиатрические экспертизы.

В ходе судебного заседания отец вину признал частично.

Обстоятельств, смягчающих уголовную ответственность и наказание подсудимого, судом не усмотрено.