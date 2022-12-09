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Лента новостей

pixabay.com Сегодня, 21:28
438
Сегодня, 21:28
438
Фото: pixabay.com

Акмолинец неоднократно насиловал родную дочь

На 16 лет осудили акмолинца за неоднократное изнасилование несовершеннолетней дочери, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Дело в отношении 43-летнего мужчины рассмотрели в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Акмолинской области.

"На момент совершения преступлений девочке было 17 лет. Впервые отец надругался над подростком в августе 2020 года: возвращаясь от родственников, мужчина совершил насильственный половой акт в салоне авто. Испуганная девочка побоялась рассказать о случившемся матери. Оставшись безнаказанным, отец ещё дважды надругался над дочерью", - сообщили в полиции.

Лишь спустя три месяца девочка открылась матери, а та в свою очередь сообщила в полицию.

Следователи начали досудебное производство по части 3 статьи 120 УК РК - “Изнасилование, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетней”. В рамках расследования правоохранители тщательно проверили показания потерпевшей и подозреваемого, провели судебно-медицинские и судебные психолого-психиатрические экспертизы.

В ходе судебного заседания отец вину признал частично.

Обстоятельств, смягчающих уголовную ответственность и наказание подсудимого, судом не усмотрено.

"Приговором суда акмолинцу назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 16 лет с пожизненным запретом занимать педагогические должности и должности, связанные с работой с несовершеннолетними, с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности. Также принято решение взыскать в пользу девочки компенсацию морального вреда в размере трёх миллионов тенге", - уточнили в полиции.

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#криминал #полиция #Акмолинская область #изнасилование
BaigeNews.kz
Сегодня, 21:28
438
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