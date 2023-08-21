Акмолинец избил пожилую мать
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Жителя Акмолинской области привлекут к ответственности за избиение пожилой матери, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на 716.kz.
По данным пресс-службы департамента полиции региона, 17 августа в отдел полиции района имени Биржан сал поступило телефонное сообщение фельдшера ССП о том, что за помощью обратилась местная жительница с диагнозом: "СГМ, ЗЧМТ, параорбитальная гематома обоих глаз, ушиб мягких тканей лица, множественные гематомы тела, ушиб грудной клетки справа, перелом рёбер справа".
Установлено, что телесные повреждения пожилой женщине нанёс 54-летний сын после совместного распития алкогольных напитков.
По данному факту ведётся досудебное расследование по части 1 статьи 107 УК РК "Умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести".
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